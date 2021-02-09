Кабмин одобрил новый закон, который заставит платить украинцам "белые" зарплаты

Согласно одобренному кодексу, отношения будут признаны трудовыми, если будут отвечать трем пунктам из семи.

В понедельник, 8 февраля, правительство во время заседания одобрило поправки в Кодекс законов о труде. Подробности сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Авторы документа дали конкретное определение трудовых отношений, а также выделили их главные признаки. При помощи таких изменений Кабмин планирует сократить нелегальную занятость граждан и обеспечить их защиту.

Проект предусматривает семь признаков трудовых отношений:

Человек имеет квалификацию, профессию или должность, выполняя поручения под контролем заинтересованного лица. Рабочий процесс регулируется, выполняется на постоянной основе, от лица не требуют результат за определенный период; Поручения выполняются на рабочем месте по внутреннему распорядку, установленному и согласованному заинтересованным лицом. Организованы условия труда, такие как выдача необходимого оборудования, материалов, инструментов, рабочего места, человеком, в интересах которого работают люди; Людям, которые выполняют поручения, регулярно дают вознаграждение; Заинтересованным лицом установлены конкретные периоды времени для работы и отдыха (график); Лицо, в интересах которого выполняют работы, компенсирует стоимость поездок и другие денежные расходы.

Согласно законопроекту, сотрудничество граждан признают трудовыми отношениями, если соблюдаются как хотя бы три условия. В таких случаях нужно обязательно заключить трудовой договор, а исполнителю работ обеспечить социальный пакет: отпуск, больничные, компенсации и гарантии сохранения места.

Указаны также правила преемственности трудовых отношений в случае смены владельца, к примеру, работников должны заранее предупреждать о таких процедурах. Таким образом передача бизнеса станет прозрачнее, а члены коллектива будут защищены от внезапного увольнения.

Стоит напомнить, что с 1 сентября 2020 года в Украине ужесточил наказание за нелегальное трудоустройство. Сейчас за "теневые" отношения работодателям грозит штраф от 34 до 85 тысяч гривен, можно также потерять должность или провести шесть месяцев под арестом.