Кабмін схвалив новий закон, який змусить платити українцям "білі" зарплати — названі умови
Кабмін визначив умови, за яких роботодавцям доведеться забезпечити українцям "білі" зарплати і соцпакет.
У понеділок, 8 лютого, уряд під час засідання схвалив поправки до Кодексу законів про працю. Подробиці повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.
Автори документа дали конкретне визначення трудових відносин, а також виділили їх головні ознаки. За допомогою таких змін Кабмін планує скоротити нелегальну зайнятість громадян і забезпечити їхній захист.
Проект передбачає сім ознак трудових відносин:
- Людина має кваліфікацію, професію або посаду, виконуючи доручення під контролем зацікавленої особи.
- Робочий процес регулюється, виконується на постійній основі, від особи не вимагають результат за певний період.
- Доручення виконуються на робочому місці за внутрішнім розпорядком, встановленому й узгодженим зацікавленою особою.
- Організовані умови праці, такі як видача необхідного обладнання, матеріалів, інструментів, робочого місця, людиною, в інтересах якого працюють люди.
- Людям, які виконують доручення, регулярно дають винагороду.
- Зацікавленою особою встановлені конкретні періоди часу для роботи та відпочинку (графік).
- Особа, в інтересах якої виконують роботи, компенсує вартість поїздок та інші грошові витрати.
Згідно із законопроектом, співпрацю громадян визнають трудовими відносинами, якщо дотримуються хоча б три умови. У таких випадках потрібно обов'язково укласти трудовий договір, а виконавцю робіт забезпечити соціальний пакет: відпустка, лікарняні, компенсації та гарантії збереження місця.
Вказані також правила наступництва трудових відносин у разі зміни власника, наприклад, працівників повинні заздалегідь попереджати про такі процедури. Таким чином передача бізнесу стане прозорішою, а члени колективу будуть захищені від раптового звільнення.
Варто нагадати, що з 1 вересня 2020 року в Україні посилив покарання за нелегальне працевлаштування. Зараз за "тіньові" відносини роботодавцям загрожує штраф від 34 до 85 тисяч гривень, можна також втратити посаду або провести шість місяців під арештом.