Кабмін схвалив новий закон, який змусить платити українцям "білі" зарплати — названі умови

Кабмін визначив умови, за яких роботодавцям доведеться забезпечити українцям "білі" зарплати і соцпакет.

У понеділок, 8 лютого, уряд під час засідання схвалив поправки до Кодексу законів про працю. Подробиці повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

Автори документа дали конкретне визначення трудових відносин, а також виділили їх головні ознаки. За допомогою таких змін Кабмін планує скоротити нелегальну зайнятість громадян і забезпечити їхній захист.

Проект передбачає сім ознак трудових відносин:

Людина має кваліфікацію, професію або посаду, виконуючи доручення під контролем зацікавленої особи. Робочий процес регулюється, виконується на постійній основі, від особи не вимагають результат за певний період. Доручення виконуються на робочому місці за внутрішнім розпорядком, встановленому й узгодженим зацікавленою особою. Організовані умови праці, такі як видача необхідного обладнання, матеріалів, інструментів, робочого місця, людиною, в інтересах якого працюють люди. Людям, які виконують доручення, регулярно дають винагороду. Зацікавленою особою встановлені конкретні періоди часу для роботи та відпочинку (графік). Особа, в інтересах якої виконують роботи, компенсує вартість поїздок та інші грошові витрати.

Згідно із законопроектом, співпрацю громадян визнають трудовими відносинами, якщо дотримуються хоча б три умови. У таких випадках потрібно обов'язково укласти трудовий договір, а виконавцю робіт забезпечити соціальний пакет: відпустка, лікарняні, компенсації та гарантії збереження місця.

Вказані також правила наступництва трудових відносин у разі зміни власника, наприклад, працівників повинні заздалегідь попереджати про такі процедури. Таким чином передача бізнесу стане прозорішою, а члени колективу будуть захищені від раптового звільнення.

Варто нагадати, що з 1 вересня 2020 року в Україні посилив покарання за нелегальне працевлаштування. Зараз за "тіньові" відносини роботодавцям загрожує штраф від 34 до 85 тисяч гривень, можна також втратити посаду або провести шість місяців під арештом.