В Украине количество официальных безработных превысило 500 тысяч человек
2020-05-26 17:06:00
В Украине за неделю безработных стало больше почти на 20 тысяч
В Украине количество официально зарегистрированных безработных увеличилось до 506 тысяч человек по состоянию на 26 мая. За прошлую неделю было зарегистрировано 19,6 тысяч безработных.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.
"За последнюю неделю регистрация безработных несколько сократилась. Так, если в начале мая ежедневно в службе занятости регистрировалось от 5 до 7 тыс. чел., то за последнюю неделю – от 3 до 4 тыс.", – сообщили в ведомстве.
В 2019 году 26 мая количество безработных было почти на 67%, или на 202 тыс. меньше, уточнили в службе.
С начала карантина, то есть с 12 марта, зарегистрировалось 236 тыс. безработных, что почти вдвое больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Как ранее сообщал Фокус:
- По данным Торгово-промышленной палаты Украины, за месяц карантина количество безработных в Украине в апреле выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 млн человек.
- Средний размер помощи по безработице в марте составил 4 тысячи грн, что на 774 грн больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.
- С начала карантина украинцы получили пособия по безработице в размере около 2,3 млрд грн – это на 40% больше, чем в прошлом году.