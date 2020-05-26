В Украине количество официальных безработных превысило 500 тысяч человек

В Украине за неделю безработных стало больше почти на 20 тысяч

В Украине количество официально зарегистрированных безработных увеличилось до 506 тысяч человек по состоянию на 26 мая. За прошлую неделю было зарегистрировано 19,6 тысяч безработных.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

"За последнюю неделю регистрация безработных несколько сократилась. Так, если в начале мая ежедневно в службе занятости регистрировалось от 5 до 7 тыс. чел., то за последнюю неделю – от 3 до 4 тыс.", – сообщили в ведомстве.

В 2019 году 26 мая количество безработных было почти на 67%, или на 202 тыс. меньше, уточнили в службе.

С начала карантина, то есть с 12 марта, зарегистрировалось 236 тыс. безработных, что почти вдвое больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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