С начала карантина безработным выплатили 2,3 млрд грн помощи

На 40% больше, чем в прошлом году

С начала карантина украинцы получили пособия по безработице в размере около 2,3 млрд грн – это на 40% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает и.о. Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, передает пресс-служба учреждения.

"С начала карантина у нас зарегистрировано новых 166 тысяч безработных, оказана помощь по безработице в размере почти 2,3 млрд грн., что примерно на 40% больше, чем в прошлом году", – говорит Жовтяк.

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Кроме того, зарегистрировано 3000 заявок на компенсацию по частичной безработице в секторе малого и среднего бизнеса.

"На сегодня программа оказания помощи по частичной безработице работодателям из числа малого и среднего предпринимательства уже работает. Уже приняты решения, которые позволят оказать такую ​​помощь почти 2,5 тыс. человек. В ближайшие дни начнется финансирование программы", – сообщила Жовтяк.

Напомним, число безработных в стране за время карантина (с 12 марта) увеличилось на 166 тыс. человек и на 5 мая составляет 463 422 человек, что на 50,3% больше по сравнению с прошлогодним показателем на этот период.

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