10 160 человек за день. 4 мая в Украине зарегистрировали рекордное число безработных

Количество вакансий в базе Госслужбы занятости сейчас на 42% меньше, чем год назад

Число безработных в стране за время карантина (с 12 марта) увеличилось на 166 тыс. человек и на 5 мая составляет 463 422 человек, что на 50,3% больше по сравнению с прошлогодним показателем на этот период, сообщила Государственная служба занятости в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина". За прошлую неделю количество безработных возросло на 28,6 тыс.

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387 470 человек сейчас получают помощь по безработице, на начало карантина таких было 310 072.

За день 4 мая зарегистрировали наибольшее число безработных за весь период карантина - 10,16 тыс. чел.

При этом количество вакансий в базе Госслужбы занятости сейчас составляет 51,8 тыс., что на 42% меньше прошлогоднего показателя.

Как ранее сообщал Фокус: