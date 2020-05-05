10 160 человек за день. 4 мая в Украине зарегистрировали рекордное число безработных
2020-05-05 19:55:00
Количество вакансий в базе Госслужбы занятости сейчас на 42% меньше, чем год назад
Число безработных в стране за время карантина (с 12 марта) увеличилось на 166 тыс. человек и на 5 мая составляет 463 422 человек, что на 50,3% больше по сравнению с прошлогодним показателем на этот период, сообщила Государственная служба занятости в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина". За прошлую неделю количество безработных возросло на 28,6 тыс.
387 470 человек сейчас получают помощь по безработице, на начало карантина таких было 310 072.
За день 4 мая зарегистрировали наибольшее число безработных за весь период карантина - 10,16 тыс. чел.
При этом количество вакансий в базе Госслужбы занятости сейчас составляет 51,8 тыс., что на 42% меньше прошлогоднего показателя.
Как ранее сообщал Фокус:
- По данным ТПП, за месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 млн человек.
- Средний размер помощи по безработице в марте составил 4 тысячи грн, что на 774 грн больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.