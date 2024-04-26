Нардепы установили новые основания для увольнения с работы на стратегических объектах: детали

Документом предусмотрены оговорки к правилам внутреннего трудового распорядка относительно действий или бездействия работника, которые могут пойти на пользу государству-агрессору.

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Верховная Рада приняла изменения в Кодекс законов о труде Украины относительно установления дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Об этом в своем Telegram-канале написала нардеп Ирина Геращенко.

По ее словам, новое основание для прекращения действия трудового договора по предложению работодателя — это вступление в силу решения суда, согласно которому работника приговорили к лишению свободы или предусмотрели другой тип наказания, которым предусмотрено продолжение работы, или повлекшее потерю работодателя к нему.

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В то же время предусмотрены оговорки к правилам внутреннего трудового распорядка относительно действий или бездействия со стороны работника, которые могут способствовать государству-агрессору.

Вместе с тем народные избранники предусмотрели новые основания:

действия сотрудника, которые могут помочь деятельности государства-агрессора, на объектах, имеющих стратегическое значение;

отказ выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

При этом Геращенко констатировала, что во время второго чтения не учитывались правки, "которые защищали работника от произвола работодателя под предлогом "невыполнения внутренних правил", под которые можно подвести любые действия".

17 января 2024 года стало известно, что в Министерстве экономики подготовили проект нового Трудового кодекса, который облегчает увольнение с работы. Согласно проекту, работодатель имеет право по собственному желанию расторгнуть трудовой договор с работником, если тот отказался от изменения трудового договора, а также по экономическим, технологическим, структурным и другим причинам.

Также Фокус писал, в каких сферах украинской экономики в ближайшее время стоит ожидать массовых увольнений. Речь идет, в первую очередь, о предприятиях добывающей и строительной отраслей.