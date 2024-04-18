Увольнять будут чаще, чем нанимать: в каких сферах планируются масштабные сокращения

По данным Нацбанка, в сфере торговли наем работников превысит количество увольнений. Существенно сокращать штат планируют строительные и добывающие предприятия.

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В перспективе украинский рынок труда сохранит стабильное состояние: основные отрасли экономики не планируют резких изменений в количестве открытых вакансий или массовых сокращений. Тем не менее, некоторые компании планируют корректировать свои кадровые составы, преимущественно в отрицательном ключе: сокращения персонала будут более распространены, чем найм новых сотрудников. Об этом говорится в результатах опроса Нацбанка.

"Респонденты продолжают ожидать уменьшения количества работников на своих предприятиях", – отмечают его авторы.

В материале отмечается, что 71,1% компаний планируют сохранить свои текущие штаты сотрудников. При этом:

нанимать новых готовы – 11,3%;

проводить увольнения готовы – 17,6%, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сельского, рыбного и лесного хозяйств:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 86,5%;

нанимать новых – 4,2%;

проводить увольнения – 9,4%, что более чем в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди компаний в секторе добывающей промышленности и разработки ресурсов:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 56,8%;

нанимать новых – 11,4%;

проводить увольнения – 31,8%, что почти в 3 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди компаний, занимающихся обеспечением энергетических и водных ресурсов:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 76,7%;

нанимать новых – 3,3 %;

проводить увольнения – 20%, что более чем в 6 раз превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди компаний в секторе перерабатывающей промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 70%;

нанимать новых – 10%;

проводить увольнения – 20%, что в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди компаний, занимающихся строительством:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 50%;

нанимать новых – 15%;

проводить увольнения – 35%, что более чем в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди компаний, работающих в сфере транспорта и почтовой деятельности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 64,4%;

нанимать новых – 11,1%;

проводить увольнения – 24,4%, что более чем в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Украинцев будут увольнять с работы чаще

В каких сферах нанимать будут чаще

Однако, есть отрасль, в которой прирост числа сотрудников превышает уровень увольнений. Несмотря на то что, подобно другим сферам, в основном численность персонала этих компаний остается стабильной. Этой отраслью является сфера торговли, где:

готовы оставлять текущее количество сотрудников – 73,4%;

проводить увольнения – 10,5%;

нанимать новых – 16,1%, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов сокращать штат.

Ранее Фокус узнал, как компании преодолевают нехватку кадров и какие зарплаты этой весной предлагают специалистам с нужным компаниям опытом.

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