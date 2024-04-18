Увольнять будут чаще, чем нанимать: в каких сферах планируются масштабные сокращения
По данным Нацбанка, в сфере торговли наем работников превысит количество увольнений. Существенно сокращать штат планируют строительные и добывающие предприятия.
В перспективе украинский рынок труда сохранит стабильное состояние: основные отрасли экономики не планируют резких изменений в количестве открытых вакансий или массовых сокращений. Тем не менее, некоторые компании планируют корректировать свои кадровые составы, преимущественно в отрицательном ключе: сокращения персонала будут более распространены, чем найм новых сотрудников. Об этом говорится в результатах опроса Нацбанка.
"Респонденты продолжают ожидать уменьшения количества работников на своих предприятиях", – отмечают его авторы.
В материале отмечается, что 71,1% компаний планируют сохранить свои текущие штаты сотрудников. При этом:
- нанимать новых готовы – 11,3%;
- проводить увольнения готовы – 17,6%, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди предприятий сельского, рыбного и лесного хозяйств:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 86,5%;
- нанимать новых – 4,2%;
- проводить увольнения – 9,4%, что более чем в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди компаний в секторе добывающей промышленности и разработки ресурсов:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 56,8%;
- нанимать новых – 11,4%;
- проводить увольнения – 31,8%, что почти в 3 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди компаний, занимающихся обеспечением энергетических и водных ресурсов:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 76,7%;
- нанимать новых – 3,3 %;
- проводить увольнения – 20%, что более чем в 6 раз превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди компаний в секторе перерабатывающей промышленности:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 70%;
- нанимать новых – 10%;
- проводить увольнения – 20%, что в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди компаний, занимающихся строительством:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 50%;
- нанимать новых – 15%;
- проводить увольнения – 35%, что более чем в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
Среди компаний, работающих в сфере транспорта и почтовой деятельности:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 64,4%;
- нанимать новых – 11,1%;
- проводить увольнения – 24,4%, что более чем в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.
В каких сферах нанимать будут чаще
Однако, есть отрасль, в которой прирост числа сотрудников превышает уровень увольнений. Несмотря на то что, подобно другим сферам, в основном численность персонала этих компаний остается стабильной. Этой отраслью является сфера торговли, где:
- готовы оставлять текущее количество сотрудников – 73,4%;
- проводить увольнения – 10,5%;
- нанимать новых – 16,1%, что более чем в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов сокращать штат.
Ранее Фокус узнал, как компании преодолевают нехватку кадров и какие зарплаты этой весной предлагают специалистам с нужным компаниям опытом.
Также Фокус подробно разбирался, сколько будут зарабатывать украинцы после изменений. Также граждан ждут изменения с пенсиями, поскольку эти выплаты привязаны к минималке.