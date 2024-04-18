Звільнятимуть частіше, ніж найматимуть: у яких сферах плануються масштабні скорочення

За даними Нацбанку, у сфері торгівлі наймання працівників перевищить кількість звільнень. Істотно скорочувати штат планують будівельні та видобувні підприємства.

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У перспективі український ринок праці збереже стабільний стан: основні галузі економіки не планують різких змін у кількості відкритих вакансій або масових скорочень. Проте деякі компанії планують коригувати свої кадрові склади переважно в негативному ключі: скорочення персоналу будуть поширеніші, ніж найм нових співробітників. Про це йдеться в результатах опитування Нацбанку.

"Респонденти продовжують очікувати зменшення кількості працівників на своїх підприємствах", — зазначають його автори.

У матеріалі зазначається, що 71,1% компаній планують зберегти свої поточні штати співробітників. Водночас:

наймати нових готові — 11,3%;

проводити звільнення готові — 17,6%, що більш ніж у 1,5 разу перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Серед підприємств сільського, рибного та лісового господарств:

залишатимуть поточну кількість співробітників — 86,5%;

наймати нових — 4,2%;

проводити звільнення — 9,4%, що більш ніж у 2 рази перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Серед компаній у секторі добувної промисловості й розробки ресурсів:

залишатимуть поточну кількість співробітників — 56,8%;

найматимуть нових — 11,4%;

проводитимуть звільнення — 31,8%, що майже в 3 рази перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Серед компаній, що займаються забезпеченням енергетичних і водних ресурсів:

залишатимуть поточну кількість співробітників — 76,7%;

найматимуть нових — 3,3 %;

проводитимуть звільнення — 20%, що більш ніж у 6 разів перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Серед компаній у секторі переробної промисловості:

залишатимуть поточну кількість співробітників — 70%;

найматимуть нових — 10%;

проводитимуть звільнення — 20%, що у 2 рази перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Серед компаній, що займаються будівництвом:

залишатимуть поточну кількість співробітників — 50%;

найматимуть нових — 15%;

проводитимуть звільнення — 35%, що більш ніж у 2 рази перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Серед компаній, що працюють у сфері транспорту й поштової діяльності:

залишатимуть поточну кількість співробітників — 64,4%;

найматимуть нових — 11,1%;

проводитимуть звільнення — 24,4%, що більш ніж у 2 рази перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Українців звільнятимуть із роботи частіше

У яких сферах найматимуть частіше

Однак є галузь, де приріст числа співробітників перевищує рівень звільнень. Попри те що, подібно до інших сфер, здебільшого чисельність персоналу цих компаній залишається стабільною. Цією галуззю є сфера торгівлі, де:

готові залишати поточну кількість співробітників — 73,4%;

проводитимуть звільнення — 10,5%;

найматимуть нових — 16,1%, що більш ніж у 1,5 разу перевищує кількість тих, хто готовий скорочувати штат.

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