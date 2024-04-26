Нардепи встановили нові підстави для звільнення з роботи на стратегічних об'єктах: деталі

Документом передбачені застереження до правил внутрішнього трудового розпорядку стосовно дій або бездіяльності працівника, які можуть піти на користь державі-агресору.

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Верховна Рада прийняла зміни до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Про це у своєму Telegram-каналі написала нардепка Ірина Геращенко.

За її словами, нова підстава для припинення дії трудового договору за пропозиції роботодавця — це набуття чинності рішення суду, згідно з яким працівника засудили до позбавлення волі чи передбачили інший тип покарання, яким передбачено продовження роботи, або що спричинило втрату роботодавця до нього.

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Водночас передбачені застереження до правил внутрішнього трудового розпорядку стосовно дій чи бездіяльності з боку працівника, що можуть сприяти державі-агресору.

Разом з тим народні обранці передбачили нові підстави:

дії співробітника, які можуть допомогти діяльності держави-агресора, на об'єктах, що мають стратегічне значення;

відмова виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

При цьому Геращенко констатувала, що під час другого читання не враховувалися правки, "які захищали працівника від свавілля роботодавця під приводом "невиконання внутрішніх правил", під які можна підвести будь-які дії".

17 січня 2024 року стало відомо, що у Міністерстві економіки підготували проєкт нового Трудового кодексу, який полегшує звільнення з роботи. Згідно з проектом, роботодавець має право за власним бажанням розірвати трудовий договір з працівником, якщо той відмовився від зміни трудового договору, а також через економічні, технологічні, структурні та інші причини.

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