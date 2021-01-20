Безработных в Киеве начнут обучать IT в рамках эксперимента

Обучение будет длиться не дольше 6 месяцев, а на время обучения будет выплачиваться специальное пособие.

Эксперимент начнут в Киев, который в случае успеха будет расширен на территорию всей Украины, — сообщается на сайте Минэкономики.

Жители Киева, которые стоят на бирже труда смогут получить квалификацию и перспективную работу в IT-сфере. Работодатель, который возьмет после обучения человека на работу, будет обязан не увольнять его на протяжении года. Также работодатель должен будет платить не менее двух минимальных зарплат в течение года. С 2021 года уровень минимальной зарплаты в Украине составляет 6000 гривен без налогов.

Учебное заведение, которое захочет принять участие в эксперименте, должно соответствовать следующими критериями:

Иметь опыт обучения в образовательной сфере не менее 5 лет

Иметь материально-техническую базу

Находится в черте Киева

Проводить обучение в сфере консультирования в сфере информатизации или программирования.

"Минэкономики продолжает системную работу касательно трудоустройства населения и помогает гражданам Украины находить работу с конкурентной зарплатой. Теперь безработные могут получить квалификацию в IT-сфере и получить перспективную работу", — заявляет министр экономики Игорь Петрашко.

Отмечается, что инициатива будет реализовываться совместно с Минцифрой, Государственным центром занятости и Минэкономикой.

Напомним, согласно статистике Госслужбы занятости в Украине 459 тысяч безработных, из них 49% имеют дипломы о высшем образовании.