Безробітних в Києві почнуть навчати IT в рамках експерименту

Навчання триватиме не довше 6 місяців, а на час навчання буде виплачуватися спеціальний посібник.

Експеримент почнуть у Києві, який в разі успіху буде розширено на територію всієї України, — повідомляється на сайті Мінекономіки.

Жителі Києва, які стоять на біржі праці зможуть отримати кваліфікацію та перспективну роботу в IT-сфері. Роботодавець, який візьме після навчання людину на роботу, буде зобов'язаний не звільняти її протягом року. Також роботодавець повинен буде платити не менше двох мінімальних зарплат протягом року. З 2021 року рівень мінімальна зарплата в Україні складає 6000 гривень без податків.

Навчальний заклад, який захоче взяти участь в експерименті, має відповідати наступними критеріями:

Мати досвід навчання в освітній сфері не менше 5 років

Мати матеріально-технічну базу

Знаходитись в межах Києва

Проводити навчання у сфері консультування в сфері інформатизації або програмування.

"Мінекономіка продовжує системну роботу щодо працевлаштування населення і допомагає громадянам України знаходити роботу з конкурентною зарплатою. Тепер безробітні можуть отримати кваліфікацію в IT-сфері та отримати перспективну роботу", — заявляє міністр економіки Ігор Петрашко.

Відзначається, що ініціатива буде реалізовуватися спільно з Мінцифрою, Державним центром зайнятості та Мінекономікою.

Нагадаємо, згідно з статистикою Держслужби зайнятості в Україні 459 тисяч безробітних, з них 49% мають дипломи про вищу освіту.