За время карантина официально безработных стало на 127 тысяч больше, – Госслужба занятости

Средний размер помощи по безработице в марте составил 4 тысячи грн, что на 774 грн больше, чем год назад

По состоянию на 28 апреля с 12 марта в Госслужбе занятости зарегистрировалось 127 тысяч новых безработных, из которых каждый второй был уволен с работы во время карантина.

Среди зарегистрированных безработных:

50% были уволены по соглашению сторон;

13% – не были заняты по разным причинам более года;

11% – уволенные в связи с окончанием срока договора;

11% – по собственному желанию;

7% – уволенные в связи с изменениями в организации производства и труда.

"Количество трудоустроенных безработных с 12 марта составляло 46 тысяч человек (включая зарегистрированных до карантина). С 12 марта начата выплата помощи по безработице 73 тысячам человек", – отметили в Офисе уполномоченного ВР по правам человека.

Средний размер помощи по безработице в марте составил 4 тысячи грн, что на 774 грн больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.

По состоянию на 27 апреля, количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 431,9 тыс. человек, что на 38% больше чем на эту дату прошлого года.

Напомним, по данным ТПП, за месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 млн человек.

Размер выплат для лиц, которые получают минимальную помощь по безработице, на период карантина повысили с 650 грн до 1000 грн.

Правительство установило помощь по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не больше минимальной зарплаты (она составляет 4723 грн).

На портале онлайн-госуслуг "Дія" теперь можно зарегистрироваться как безработный и оформить пособие по безработице.

Как ранее сообщал Фокус: