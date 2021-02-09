UA
UA
Разделы
Материалы
Политика

Премьер Шмыгаль встретился со своим коллегой-двойником на саммите "Украина-ЕС" (фото)

68
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи, схожесть, подобие, мэм
Фото: facebook / dshmyhal | Денис Шмыгаль и Шарль Мишель.

Пользователи Facebook обратили внимание на неожиданное сходство двух политиков.

Во вторник, 9 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и опубликовал у себя на странице снимки с мероприятия. Пользователи Facebook обратили внимание на сходство политиков.

"Накануне заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС встретился с похожим по духу Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем", – написал Шмыгаль. В ответ на это, подписчики премьера отметили, что схожи "не только по духу" но и внешне, причем "как родные братья".

На фоне такого сходства в сети прокатилась волна шуток: комментаторы соревновались в остроумии под публикацией главы Кабмина, выдвигая предположения по поводу причин такого подобия двух политиков: "Шмыгали захватывают мир", "Мишель стал премьером Украины", "Индийское кино и в конце они танцуют!", "Кто из них Шмыгаль?" и подобные:

Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи
Денис Шмыгаль, двойник, Шарль Мишель, похожи

По словам украинского политика, на встрече со своим коллегой они "поделились ожиданиями от грядущего заседания и обсудили перспективы дальнейшей работы".

"Рассчитываем на согласование с ЕС конкретных временных рамок для запуска процесса всеобъемлющего обзора достижения целей Соглашения об ассоциации. Ведь имплементация Соглашения – это основа для тесного сшивания экономик Украины и ЕС", – заключил премьер-министр Украины.

Напомним, во вторник, 9-го февраля премьер Шмыгаль также провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которой политики обсудили дальнейшие шаги Украины на пути членства Украины в НАТО.