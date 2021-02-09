Премьер Шмыгаль встретился со своим коллегой-двойником на саммите "Украина-ЕС" (фото)

Пользователи Facebook обратили внимание на неожиданное сходство двух политиков.

Во вторник, 9 февраля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и опубликовал у себя на странице снимки с мероприятия. Пользователи Facebook обратили внимание на сходство политиков.

"Накануне заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС встретился с похожим по духу Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем", – написал Шмыгаль. В ответ на это, подписчики премьера отметили, что схожи "не только по духу" но и внешне, причем "как родные братья".

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На фоне такого сходства в сети прокатилась волна шуток: комментаторы соревновались в остроумии под публикацией главы Кабмина, выдвигая предположения по поводу причин такого подобия двух политиков: "Шмыгали захватывают мир", "Мишель стал премьером Украины", "Индийское кино и в конце они танцуют!", "Кто из них Шмыгаль?" и подобные:

По словам украинского политика, на встрече со своим коллегой они "поделились ожиданиями от грядущего заседания и обсудили перспективы дальнейшей работы".

"Рассчитываем на согласование с ЕС конкретных временных рамок для запуска процесса всеобъемлющего обзора достижения целей Соглашения об ассоциации. Ведь имплементация Соглашения – это основа для тесного сшивания экономик Украины и ЕС", – заключил премьер-министр Украины.

Напомним, во вторник, 9-го февраля премьер Шмыгаль также провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которой политики обсудили дальнейшие шаги Украины на пути членства Украины в НАТО.