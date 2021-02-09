Украина хочет приблизиться к членству в НАТО вместе с Грузией, - Шмыгаль

Генсек Йенс Столтенберг ответил, что конкретной даты вступления Украины в НАТО нет, но "двери всегда открыты".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которой они обсудили дальнейшие шаги Украины на пути членства Украины в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Шмыгаль отметил, что цель Украины — членство в НАТО, и правительство Украины готово сделать все возможное для достижения этой цели.

"Мы внедряем структурные реформы, активно модернизируем сектор безопасности и обороны, усиливаем верховенство права и искореняем коррупцию. Борьба с коррупцией и судебная реформа является первоочередным приоритетом", — сообщил Шмыгаль.

Одним из результатов такого взаимодействия, как отметил премьер, стало принятие законов "Об оборонных закупках" и "О разведке".

Шмыгаль сообщил, что Украина хочет вместе с Грузией получить План действий по членству в НАТО и для этого активно выполняет задачи по воплощению стандартов Альянса, передает Укринформ.

"Членство в НАТО является важным приоритетом для Украины. Мы сегодня обсуждали это с господином генеральным секретарем. Мы абсолютно готовы и делаем наше домашнее задание… Мы хотим, конечно, не отставать далеко от Грузии и в идеале получить вместе с Грузией План действий по членству. Активно над этим работаем", — сказал премьер-министр.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что сейчас конкретной даты вступления Украины в Альянс нет.

"Чем Украина становится ближе к стандартам НАТО, тем ближе она становится к членству в НАТО. Я не могу назвать конкретную дату вступления, но могу сказать, что мы будем поддерживать ее на пути в Альянс. Лучшее средство — продолжение демократических реформ", — сказал Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявлял, что Россия не имеет права решать, быть или не быть Украине и Грузии членами организации Североатлантического договора.

Напомним, в июне 2020 года Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhance Opportunities Partner). Владимир Зеленский считает единственным шансом сохранить Украину – членство в НАТО. По его словам, Украина идет в НАТО, так как членство в Альянсе позволит обеспечить безопасность в регионе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что не стоит выносить в ранг культа предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, потому что конечной целью Киева является именно вступление в Альянс.