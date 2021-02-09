Україна хоче наблизитися до членства в НАТО разом із Грузією, — Шмигаль

Генсек Єнс Столтенберг відповів, що конкретної дати вступу України в НАТО немає, але "двері завжди відкриті".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої вони обговорили подальші кроки України на шляху членства України в НАТО. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Шмигаль зазначив, що мета України — членство в НАТО, й уряд України готовий зробити все можливе для досягнення цієї мети.

"Ми впроваджуємо структурні реформи, активно модернізуємо сектор безпеки та оборони, підсилюємо верховенство права і викорінюємо корупцію. Боротьба з корупцією та судова реформа є першочерговим пріоритетом", — повідомив Шмигаль.

Одним із результатів такої взаємодії, як зазначив прем'єр, стало ухвалення законів "Про оборонні закупівлі" та "Про розвідку".

Шмигаль повідомив, що Україна хоче разом із Грузією отримати План дій щодо членства в НАТО і для цього активно виконує завдання щодо втілення стандартів Альянсу, передає Укрінформ.

"Членство в НАТО є важливим пріоритетом для України. Ми сьогодні обговорювали це з паном генеральним секретарем. Ми абсолютно готові та робимо наше домашнє завдання... Ми хочемо, звичайно, не відставати далеко від Грузії і в ідеалі отримати разом із Грузією План дій щодо членства. Активно над цим працюємо", — сказав прем'єр-міністр.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що зараз конкретної дати вступу України до Альянсу немає.

"Чим Україна стає ближчою до стандартів НАТО, тим ближчою вона стає до членства в НАТО. Я не можу назвати конкретну дату вступу, але можу сказати, що ми будемо підтримувати її на шляху до Альянсу. Кращий засіб — продовження демократичних реформ", — сказав Столтенберг.

Раніше Столтенберг заявляв, що Росія не має права вирішувати, бути чи не бути Україні та Грузії членами організації Північноатлантичного договору.

Нагадаємо, у червні 2020 року Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями (Enhance Opportunities Partner). Володимир Зеленський вважає єдиним шансом зберегти Україну — членство в НАТО. За його словами, Україна йде в НАТО, тому що членство в Альянсі дозволить забезпечити безпеку в регіоні.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив думку, що не варто виносити в ранг культу надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, тому що кінцевою метою Києва є саме вступ до Альянсу.