Россия не имеет права решать, быть или нет Украине и Грузии в НАТО, – Столтенберг

Генсек НАТО отметил, что не хочет жить в мире, в котором большие страны имеют определенное влияние над соседями.

Россия не имеет права решать, быть или не быть Украине и Грузии членами организации Североатлантического договора.

Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая по видеосвязи перед участниками конференции Парижской научной школы по вопросам иностранных дел, пишет Интерфакс-Украина.

"У России нет права даже пытаться вмешиваться, блокировать или останавливать членство суверенного государства в НАТО", – сказал он.

В качестве примера Столтенберг привел свою собственную страну – Норвегию.

"На то время Советскому Союзу не нравилось, что мы хотим стать членом НАТО. Сталин четко заявил, что он хочет, чтобы Норвегия стояла в стороне от НАТО, но, к счастью, лидеры НАТО в Париже, Лондоне, Вашингтоне и везде сказали "нет"", – объяснил он.

Генсек отметил, что не хочет жить в мире, в котором большие страны имеют определенное влияние над соседями.

"Если мы примем, что большие страны могут решать, что могут или не могут делать малые соседи, тогда мы вернемся в старые времена. Мы не хотим такого мира. Мы хотим такой мир, который строится на правилах, на уважении для наций, независимо от размера вооруженных сил, экономик или чего угодно. Это – фундаментально", – заявил Столтенберг.

В этой связи генсек заявил, что, если Грузия хочет быть членом НАТО, то России это не остановить.

"Будет или нет Грузия членом – это решать Грузии и союзникам, и только им. Потому что все остальное будет посягательством на суверенные права суверенного независимого государства". То, что они сделали, нарушая территориальную целостность и независимость Грузии – неприемлемо. То же самое касается, конечно, и Украины", – констатировал он.

По его мнению незаконная аннексия Крыма, дестабилизация Донбасса нарушают фундаментальные принципы, благодаря которым существует стабильный мир.

Напомним, в июне 2020 года Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhance Opportunities Partner). Владимир Зеленский считает единственным шансом сохранить Украину – членство в НАТО. По его словам, Украина идет в НАТО, так как членство в Альянсе позволит обеспечить безопасность в регионе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что не стоит выносить в ранг культа предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, потому что конечной целью Киева является именно вступление в Альянс.