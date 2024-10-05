За словами колишнього генсека НАТО, у 2019 році він не міг припустити, що Зеленський стане видатним військовим лідером, здатним мобілізувати націю в умовах повномасштабного конфлікту.

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Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг згадав про те, як познайомився з президентом України Володимиром Зеленським і про що говорили в перші тижні повномасштабного вторгнення Росії. В інтерв'ю виданню Financial Times 4 жовтня він, зокрема, сказав, що Зеленський у перші дні війни "ховався в бункерах від російських убивць".

У бесіді Столтенберг зазначив, що в перші дні після початку вторгнення Альянс був готовий до того, що Київ впаде протягом кількох днів. Однак столиця України встояла, що стало переломним моментом.

"Це був кидок монети", — сказав Столтенберг, наголосивши, що захоплення Києва і президента Володимира Зеленського радикально змінило б хід війни.

Також колишній генсек розповів, що зустрівшись із Зеленським 2019 року, він не міг припустити, що колишній комік стане видатним військовим лідером, здатним мобілізувати націю в умовах війни.

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Після початку вторгнення Столтенберг намагався зв'язатися з українським президентом, проте вдалося це зробити тільки через кілька днів. Розмова, за його словами, була складною — Зеленський просив встановити безпольотну зону над Україною, але Столтенберг відповів, що не може цього зробити.

"Реальність така, що ми підтримуємо Україну, але не беремо участі в конфлікті", — підкреслив він, пояснюючи позицію НАТО.

Столтенберг також вказав на розбіжності серед союзників України. Зокрема, він зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц мали різні думки про серйозність загрози з боку Росії.

Де був Зеленський у лютому 2022 року

Нагадаємо, 25 лютого 2022 року Володимир Зеленський разом із керівними особами держави записали відеозвернення до українців із вулиці Банкової в Києві.

Наші військові та громадяни — тут. Усі ми — тут. Захищаємо нашу незалежність і нашу державу, так буде і далі. Слава нашим захисникам і захисницям, Слава Україні", — сказав тоді глава держави.

Водночас італійська газета Il Fatto Quotidiano 25 лютого опублікувала слова Маріо Драгі, який тоді був прем'єр-міністром Італії. За його словами, президент України перемістився в захищений притулок.