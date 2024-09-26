"Хронічні втома й недосипання": як змінився Володимир Зеленський за час війни з РФ (фото)

Володимир Зеленський прийшов до влади у 2019 році. Тоді його сприймали як коміка і актора. Проте 24 лютого 2022 року вся країна поглянула на нього іншими очима, бо саме за його каденції Україна дала відпір Росії на повномасштабне вторгнення.

Related video

Сьогодні Володимиру Зеленському 46 років, з яких вже шостий рік він керує державою. Звісно, війна внесла свої корективи не лише в життя, а й зовнішність усіх, хто сьогодні живе в країні, де триває війна. Не виключення і Президент України. Фокус звернувся за коментарем до пластичного хірурга Сергія Королюка, щоб він проаналізував, як за цей період змінилася зовнішність Володимира Зеленського.

"Аналізуючи фотографії, можна сказати, що вага президента залишається тією ж, але обличчя кардинально змінилося. Ми бачимо ніби дві різні людини. Чому так сталося? Зараз спробую проаналізувати. Слідів пластичних операцій чи інших втручань немає, проте видно сліди перманентного стресу. Це цілком зрозуміло, адже йдеться про президента країни, де триває війна. Стрес, напруження, ненормований графік — усе це пришвидшує процеси старіння. Обличчя постійно перебуває в напрузі, мімічні зморшки стають глибшими, а загальний стан шкіри й організму погіршується", — зазначив пластичний хірург.

За словами Сергія Королюка, у Володимира Зеленського явно присутня хронічна втома й недосипання, яку помітно по фотографіях. Саме вони зазвичай є факторами зовнішніх змін і не тільки на обличчі президента України.

Володимир Зеленський Фото: колаж Фокус

"При його графіку організм не встигає відновитися і працює в аварійному режимі. Звісно, він не має можливості взяти відпустку для відпочинку та перезавантаження. Наразі зовнішній вигляд і процеси старіння для нього явно не в пріоритеті — і це цілком логічно", — пояснив хірург.

Він також зазначив, що на нових фото Володимира Зеленського видно "мішки" під очима, що свідчить про нездоровий стан. За словами Сергія Королюка, не можна виключати, що окрім стресу тут присутні й певні захворювання, хоча робити остаточні висновки за фото складно.

Пластичний хірург резюмував. що Зеленський продовжує жити в режимі постійного стресу й емоційного навантаження, що й стало причиною таких кардинальних змін у зовнішності за останні три роки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пластичний хірург відповів, чи робив Валерій Залужний пластичні операції.