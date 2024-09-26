"Хроническая усталость и недосып": как изменился Владимир Зеленский за время войны с РФ (фото)

Владимир Зеленский пришел к власти в 2019 году. Тогда его воспринимали как комика и актера. Однако 24 февраля 2022 года вся страна взглянула на него другими глазами, потому что именно при его каденции Украина дала отпор России на полномасштабное вторжение.

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Сегодня Владимиру Зеленскому 46 лет, из которых уже шестой год он руководит государством. Конечно, война внесла свои коррективы не только в жизнь, но и внешность всех, кто сегодня живет в стране, где идет война. Не исключение и Президент Украины. Фокус обратился за комментарием к пластическому хирургу Сергею Королюку, чтобы он проанализировал, как за этот период изменилась внешность Владимира Зеленского.

"Анализируя фотографии, можно сказать, что вес президента остается тем же, но лицо кардинально изменилось. Мы видим как будто два разных человека. Почему так произошло? Сейчас попробую проанализировать. Следов пластических операций или других вмешательств нет, однако видны следы перманентного стресса. Это вполне понятно, ведь речь идет о президенте страны, где идет война. Стресс, напряжение, ненормированный график — все это ускоряет процессы старения. Лицо постоянно находится в напряжении, мимические морщины становятся глубже, а общее состояние кожи и организма ухудшается", — отметил пластический хирург.

По словам Сергея Королюка, у Владимира Зеленского явно присутствует хроническая усталость и недосыпание, которая заметна по фотографиям. Именно они обычно являются факторами внешних изменений и не только на лице президента Украины.

Владимир Зеленский Фото: коллаж Фокус

"При его графике организм не успевает восстановиться и работает в аварийном режиме. Естественно, он не имеет возможности взять отпуск для отдыха и перезагрузки. Сейчас внешний вид и процессы старения для него явно не в приоритете — и это вполне логично", — пояснил хирург.

Он также отметил, что на новых фото Владимира Зеленского видны "мешки" под глазами, что свидетельствует о нездоровом состоянии. По словам Сергея Королюка, нельзя исключать, что кроме стресса здесь присутствуют и определенные заболевания, хотя делать окончательные выводы по фото сложно.

Пластический хирург резюмировал. что Зеленский продолжает жить в режиме постоянного стресса и эмоциональной нагрузки, что и стало причиной таких кардинальных изменений во внешности за последние три года.

Напомним, ранее мы писали, что пластический хирург ответил, делал ли Валерий Залужный пластические операции.