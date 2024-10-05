По словам бывшего генсека НАТО, в 2019 году он не мог предположить, что Зеленский станет выдающимся военным лидером, способным мобилизовать нацию в условиях полномасштабного конфликта.

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Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вспомнил о том, как познакомился с президентом Украины Владимиром Зеленским и о чем говорили в первые недели полномасштабного вторжения России. В интервью изданию Financial Times 4 октября он в числе прочего сказал, что Зеленский в первые дни войны "укрывался в бункерах от русских убийц".

В беседе Столтенберг отметил, что в первые дни после начала вторжения Альянс был готов к тому, что Киев падет в течение нескольких дней. Однако столица Украины устояла, что стало переломным моментом.

"Это был бросок монеты", — сказал Столтенберг, подчеркнув, что захват Киева и президента Владимира Зеленского радикально изменил бы ход войны.

Также бывший генсек рассказал, что встретившись с Зеленским в 2019 году, он не мог предположить, что бывший комик станет выдающимся военным лидером, способным мобилизовать нацию в условиях войны.

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После начала вторжения Столтенберг пытался связаться с украинским президентом, однако удалось это сделать только спустя несколько дней. Разговор, по его словам, был сложным — Зеленский просил установить бесполетную зону над Украиной, но Столтенберг ответил, что не может этого сделать.

"Реальность такова, что мы поддерживаем Украину, но не участвуем в конфликте", — подчеркнул он, объясняя позицию НАТО.

Столтенберг также указал на разногласия среди союзников Украины. В частности, он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц имели разные мнения о серьезности угрозы со стороны России.

Где был Зеленский в феврале 2022

Напомним, 25 февраля 2022 года Владимир Зеленский вместе с руководящими лицами государства записали видеообращение к украинцам с улицы Банковой в Киеве.

Наши военные и граждане — тут. Все мы — тут. Защищаем нашу независимость и наше государство, так будет и дальше. Слава нашим защитникам и защитницам, Слава Украине", — сказал тогда глава государства.

В это же время итальянская газета Il Fatto Quotidiano 25 февраля опубликовали слова Марио Драги, который тогда был премьер-министром Италии. По его словам, президент Украины переместился в защищенное убежище.