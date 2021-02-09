Прем`єр Шмигаль зустрівся зі своїм колегою-двійником на саміті "Україна-ЄС" (фото)

Користувачі Facebook звернули увагу на несподіванe схожість двох політиків.

У вівторок, 9 лютого, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та опублікував у себе на сторінці знімки із заходу. Користувачі Facebook звернули увагу на схожість політиків.

"Напередодні засідання Ради Асоціації Україна-ЄС зустрівся зі схожим за духом Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем", — написав Шмигаль. У відповідь на це, підписники прем'єра зазначили, що схожі "не тільки по духу" але й зовні, причому "як рідні брати".

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На тлі такої подібності в мережі прокотилася хвиля жартів: коментатори змагалися в дотепності під публікацією глави Кабміну, висуваючи припущення з приводу причин такої схожості двох політиків: "Шмигалі захоплюють світ", "Мішель став прем'єром України", "Індійське кіно та наприкінці вони танцюють!", "Хто з них Шмигаль?" і подібні:

За словами українського політика, на зустрічі зі своїм колегою вони "поділилися очікуваннями від майбутнього засідання та обговорили перспективи подальшої роботи".

"Розраховуємо на узгодження з ЄС конкретних часових рамок для запуску процесу всеосяжного огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію. Адже імплементація Угоди — це основа для тісного зшивання економік України та ЄС", — підсумував прем'єр-міністр України.

Нагадаємо, у вівторок, 9-го лютого прем'єр Шмигаль також провів зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої політики обговорили подальші кроки України на шляху членства України в НАТО.