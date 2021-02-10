Повсеместная коррупция тормозит процесс реформ в Украине, – вице-председатель Еврокомиссии

От того, насколько эффективно власть будет бороться с этим явлением, зависит финансовая помощь Евросоюза Украине.

За последние несколько лет Украина провела ряд важных реформ, но заметный прогресс на пути преобразований тормозит "широко распространенная коррупция". Это в своем докладе для Европарламента на тему выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС отметил исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По его словам, ключевые институты по борьбе с этим явлением должны иметь "сильное и независимое руководство и иметь возможность выполнять свою работу без политического, экономического или иного вмешательства".

Он подчеркнул, что от контрабанды выигрываю только преступники и олигархи. Чтобы все это остановить, жизненно важно, чтобы НАБУ было полностью независимым, уверен еврочиновник.

"Борьба с коррупцией — ключевое условие макрофинансовой поддержки ЕС", – заявил Домбровскис.

В ходе доклада также прозвучали слова о необходимости всеобъемлющей судебной реформы, которая, судя по последним событиям, "давно назрела".

При этом выступающий заверил, что ЕС готов поддержать Украину на этом пути, которая может рассчитывать на политическую, финансовую и техническую поддержку Евросоюза.

"Мы настоятельно призываем все политические фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о решимости Украины сделать свой путь реформ необратимым", – подчеркнул Домбровскис.

По данным КМИС, 53% украинцев считают коррупцию одной из трех главных проблем страны. На первом месте – война на Донбассе (63% респондентов), а на третьем – безработица, которая волнует 43% опрошенных.

Кроме того, согласно указанному опросу "Соцмониторинга", без малого 65% опрошенных украинцев согласны с тем, что с каждым следующим президентом жизнь в стране становится все хуже.