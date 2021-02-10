Повсюдна корупція гальмує процес реформ в Україні, — віце-голова Єврокомісії

Від того, наскільки ефективно влада боротиметься з цим явищем, залежить фінансова допомога Євросоюзу Україні.

За останні кілька років Україна провела низку важливих реформ, але помітний прогрес на шляху перетворень гальмує "широко поширена корупція". Це в своєму доповіді для Європарламенту на тему виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС зазначив виконавчий віце-голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

За його словами, ключові інститути з боротьби з цим явищем повинні мати "сильне і незалежне керівництво та мати можливість виконувати свою роботу без політичного, економічного чи іншого втручання".

Він підкреслив, що від контрабанди виграють тільки злочинці й олігархи. Щоб усе це зупинити, життєво важливо, щоб НАБУ було повністю незалежним, впевнений єврочиновник.

"Боротьба з корупцією — ключова умова макрофінансової підтримки ЄС", — заявив Домбровскіс.

Під час доповіді також прозвучали слова про необхідність всеосяжної судової реформи, яка, судячи з останніх подій, "давно назріла".

Водночас промовець запевнив, що ЄС готовий підтримати Україну на цьому шляху, яка може розраховувати на політичну, фінансову і технічну підтримку Євросоюзу.

"Ми настійно закликаємо всі політичні фракції, орієнтовані на реформи, зібратися разом і дати чіткий сигнал про рішучість України зробити свій шлях реформ незворотнім", — підкреслив Домбровскіс.

За даними КМІС, 53% українців вважають корупцію однією з трьох головних проблем країни. На першому місці — війна на Донбасі (63% респондентів), а на третьому — безробіття, яке хвилює 43% опитаних.

Крім того, згідно із зазначеним опитуванням "Соцмоніторингу", майже 65% опитаних українців згодні з тим, що з кожним наступним президентом життя в країні стає все гірше.