Президент Греции дала обещание Зеленскому помочь с вакциной
Президенты считают, что в борьбе с пандемией важно солидарное распределение вакцины среди стран.
Президент Греции Катерина Сакелларопулу пообещала украинской стороне способствовать скорейшему получению вакцины от коронавируса.
Об этом она сказала в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба ОП.
Отмечается, что Зеленский и Сакелларопулу согласились, что важным вопросом в борьбе с пандемией является солидарное распределение сертифицированной вакцины среди стран в мире.
"Сакелларопулу отметила, что Греция будет способствовать ускорению получения вакцины Украиной", – говорится в сообщении.
В свою очередь Зеленский поблагодарил за поддержку со стороны Греции в вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Греция, по словам Сакелларопулу, всегда поддерживала и будет поддерживать европейские устремления Украины и углубление ассоциации с ЕС во всех отраслях.
Зеленский отметил, что этот год является особенным для Украины и Греции: Украина будет отмечать 30 годовщину независимости, а Греция – 200-летие Греческой революции.
В этой связи Зеленский пригласил Катерину Сакелларопулу принять участие в мероприятиях по случаю 30 годовщины независимости Украины, а также приобщиться к саммиту Крымской платформы.
Ранее сообщалось, что Евросоюз разрешил польской стороне перепродать Украине 1,2 миллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.