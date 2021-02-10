Президент Греции дала обещание Зеленскому помочь с вакциной

Президенты считают, что в борьбе с пандемией важно солидарное распределение вакцины среди стран.

Президент Греции Катерина Сакелларопулу пообещала украинской стороне способствовать скорейшему получению вакцины от коронавируса.

Об этом она сказала в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что Зеленский и Сакелларопулу согласились, что важным вопросом в борьбе с пандемией является солидарное распределение сертифицированной вакцины среди стран в мире.

"Сакелларопулу отметила, что Греция будет способствовать ускорению получения вакцины Украиной", – говорится в сообщении.

В свою очередь Зеленский поблагодарил за поддержку со стороны Греции в вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Греция, по словам Сакелларопулу, всегда поддерживала и будет поддерживать европейские устремления Украины и углубление ассоциации с ЕС во всех отраслях.

Зеленский отметил, что этот год является особенным для Украины и Греции: Украина будет отмечать 30 годовщину независимости, а Греция – 200-летие Греческой революции.

В этой связи Зеленский пригласил Катерину Сакелларопулу принять участие в мероприятиях по случаю 30 годовщины независимости Украины, а также приобщиться к саммиту Крымской платформы.

Ранее сообщалось, что Евросоюз разрешил польской стороне перепродать Украине 1,2 миллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.