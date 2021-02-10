Президент Греції дала обіцянку Зеленському допомогти з вакциною

Президенти вважають, що в боротьбі з пандемією важливий солідарний розподіл вакцини серед країн.

Президент Греції Катерина Сакелларопулу пообіцяла українській стороні сприяти якнайшвидшому отриманню вакцини від коронавірусу.

Про це вона сказала в ході телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє прес-служба ОП.

Зазначається, що Зеленський і Сакелларопулу погодилися, що важливим питанням у боротьбі з пандемією є солідарний розподіл сертифікованої вакцини серед країн у світі.

"Сакелларопулу зазначила, що Греція буде сприяти прискоренню отримання вакцини Україною", — йдеться в повідомленні.

У свою чергу Зеленський подякував за підтримку з боку Греції в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Греція, за словами Сакелларопулу, завжди підтримувала і буде підтримувати європейські устремління України і поглиблену асоціацію з ЄС в усіх галузях.

Зеленський зазначив, що цей рік є особливим для України і Греції: Україна буде відзначати 30 річницю незалежності, а Греція — 200-річчя Грецької революції.

У зв'язку з цим Зеленський запросив Катерину Сакелларопулу взяти участь у заходах з нагоди 30 річниці незалежності України, а також долучитися до саміту Кримської платформи.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз дозволив польській стороні перепродати Україні 1,2 мільйон доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.