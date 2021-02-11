Европарламент констатировал, что политический климат в Украине ухудшился

Украинские власти должны решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, говорится в резолюции ЕП.

Накануне заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, Европейский парламент (ЕП) 10 февраля утвердил Резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации. Докладчиком по Украине выступил депутат от группы Европейской народной партии Михаэль Галлер (Германия).

ЕП отметил значительные успехи Украины в выполнении обязательств, связанных с Соглашением, но указал на необходимость завершить несколько начатых реформ, в частности в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

"Несмотря на заметный прогресс, широко распространенная коррупция продолжает тормозить процесс реформ в Украине, а продолжающийся конституционный кризис представляет собой угрозу способности президента и Верховной Рады проводить реформы", – утверждал докладчик. По его мнению, "олигархи, похоже, восстанавливают политическое влияние".

В резолюции утверждается, что реформы также подрываются отсутствием четких ориентиров, а также отсутствием политической решимости принять и обеспечить полную независимость судебных и экономических институтов и недопущение избирательного использования правосудия.

Упоминается также ситуация со свободой прессы, необходимостью "ослабить жесткую хватку олигархов над СМИ, поощрить редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за насилие против журналистов".

"ЕП сожалеет о том, что политический климат в стране ухудшился, что запугивание, язык вражды и политическое давление широко используется в политических целях; настоятельно призывает власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких, как "Миротворец", которые создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и меньшинств", – говорится в резолюции.

Кроме того, говорится о ситуации с гендерным равноправием, ЛГБТИ и ромами. "Реализация Соглашения об ассоциации в социальной сфере остается неудовлетворительной, поскольку Украина ратифицировала основные международные инструменты, но по-прежнему не выполняет их", – делается вывод в резолюции.

Напомним, всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации начнется в 2021 году. Об этом говорится в письме, которое руководитель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направили президенту Владимиру Зеленскому. Письмо составлено по итогам 22-го саммита Украина-ЕС, который состоялся 6 октября 2020 года в Брюсселе.

Соглашение об ассоциации с ЕС подписано в 2014 году, через два года оно вступило в силу.

О необходимости корректировки соглашения в Украине начали говорить уже через пару лет после этого. На 22-м саммите Украина-ЕС, состоявшемся 6 октября в Брюсселе, Киев предоставил Евросоюзу ряд предложений, которыми хотел бы дополнить и откорректировать Соглашение об ассоциации.

По его итогам замглавы ОП Игорь Жовква говорил: "Евросоюз согласился на то, что в 2021 году будет осуществлена ​​совместная оценка выполнения соглашения. Не только Украина будет отчитываться, а будет общая оценка того, как Украина и Евросоюз выполнили Соглашение об ассоциации, и эта общая оценка станет движущей силой для пересмотра соглашения в тех моментах, где оно уже устарело. Речь идет о семи приложениях к Соглашению. Европейский союз изучает сейчас этот документ".