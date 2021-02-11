Європарламент констатував, що політичний клімат в Україні погіршився

Українська влада повинна рішуче засудити і заборонити діяльність екстремістських груп і веб-сайтів, що розпалюють ненависть, йдеться в резолюції ЄП.

Напередодні засідання Ради асоціації Україна-ЄС, Європейський парламент (ЄП) 10 лютого затвердив Резолюцію про виконання Україною Угоди про асоціацію. Доповідачем по Україні виступив депутат від групи Європейської народної партії Міхаель Галлер (Німеччина).

ЄП відзначив значні успіхи України у виконанні зобовʼязань, повʼязаних з Угодою, але вказав на необхідність завершити кілька початих реформ, зокрема у сфері верховенства права та боротьбі з корупцією.

"Незважаючи на помітний прогрес, широко поширена корупція продовжує гальмувати процес реформ в Україні, а тривала конституційна криза являє собою загрозу здатності президента і Верховної Ради проводити реформи", — стверджував доповідач. На його думку, "олігархи, схоже, відновлюють політичний вплив".

У резолюції стверджується, що реформи також підриваються відсутністю чітких орієнтирів, а також відсутністю політичної рішучості прийняти і забезпечити повну незалежність судових та економічних інститутів і недопущення вибіркового використання правосуддя.

Згадується також ситуація зі свободою преси, необхідністю "послабити жорстку хватку олігархів над ЗМІ, заохотити редакційну незалежність та боротися з безкарністю за насилля проти журналістів".

"ЄП шкодує про те, що політичний клімат в країні погіршився, що залякування, мова ворожнечі і політичний тиск широко використовуються в політичних цілях; наполегливо закликає владу рішуче засудити і заборонити діяльність екстремістських груп і веб-сайтів, що розпалюють ненависть, таких як "Миротворець", які створюють напругу в суспільстві і неправомірно використовують особисті дані сотень людей, включаючи журналістів, політиків і меншин", — йдеться в резолюції.

Крім того, йдеться про ситуацію з гендерною рівноправністю, ЛГБТ і ромами. "Реалізація Угоди про асоціацію в соціальній сфері залишається незадовільною, оскільки Україна ратифікувала основні міжнародні інструменти, але як, і раніше, не виконує їх", — роблять висновок в резолюції.

Нагадаємо: всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію почнеться у 2021 році. Про це йдеться в листі, який керівник Європейської ради Шарль Мішель і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн направили президенту Володимиру Зеленському. Лист складено за підсумками 22-го саміту Україна-ЄС, який відбувся 6 жовтня 2020 року в Брюсселі.

Угоду про асоціацію з ЄС підписано у 2014 році, через два роки вона набула чинності.

Про необхідність коригування угоди в Україні почали говорити вже через кілька років після цього. На 22-му саміті Україна-ЄС, що відбувся 6 жовтня в Брюсселі, Київ надав Євросоюзу ряд пропозицій, якими хотів би доповнити та скоригувати Угоду про асоціацію.

За його підсумками заступник голови ОП Ігор Жовква говорив : "Євросоюз погодився на те, що у 2021 році буде здійснена спільна оцінка виконання угоди. Не тільки Україна звітуватиме, а буде загальна оцінка того, як Україна та Євросоюз виконали Угоду про асоціацію, і ця загальна оцінка стане рушійною силою для перегляду угоди в тих моментах, де вона вже застаріла. Йдеться про сім додатків до угоди. Європейський союз вивчає наразі цей документ".