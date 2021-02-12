Постпред России в ООН заявил на заседании Совбеза, что "Украина оккупировала Украину"

Небензя повторил тезис о том, что Россия не считает себя стороной Минских соглашений.

Постпред России в ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, посвященном состоянию выполнения Минских договоренностей, заявил, что Украина оккупировала свои территории.

Заседание, которое проходило в онлайн-формате, транслировалось на канале in time Ukraine.

Таким образом, Небензя отреагировал на слова постоянного представителя Германии Кристофа Хойсгена о том, что именно Россия вторглась в Крым и на восток Украины.

"(Вторжение в Украину) было преподнесено Россией как внутреннее восстание, но мы знаем из уст президента РФ Владимира Путина, который наградил российских солдат, участвовавших в этой наступательной операции, что именно российские военнослужащие вторглись в Украину. Это не прозвучало в выступлении Василия", – сказал Хойсген.

"У меня такое впечатление сложилось, что Украина вторглась в Россию, а не наоборот", – добавил немецкий дипломат.

Небензя ответил: "На этот вопрос есть простой ответ. Украина оккупировала Украину, к сожалению, и ведет войну на своей собственной территории".

Перед этим он утверждал, что Киев "упорно не желает" выполнять свои обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями, а также, что РФ не является стороной этих договоренностей.

Украину на заседании представлял глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В своем выступлении он подчеркнул, что Россия не уважает принципы международного права и не отвечает взаимностью на шаги, которые делает Украина для урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обвинил Германию и Францию в отсутствии продвижения в реализации Минских соглашений, так как они якобы не влияют в этом вопросе на украинские власти.