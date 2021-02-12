Постпред Росії в ООН заявив на засіданні Радбезу, що "Україна окупувала Україну"

Небензя повторив тезу про те, що Росія не вважає себе стороною Мінських угод.

Постпред Росії в ООН Василь Небензя, виступаючи на засіданні Ради безпеки, присвяченій стану виконання Мінських домовленостей, заявив, що Україна окупувала свої території.

Засідання, яке проходило в онлайн-форматі, транслювалося на каналі in time Ukraine.

Таким чином Небензя відреагував на слова постійного представника Німеччини Крістофа Хойсгена про те, що саме Росія вторглася до Криму і на схід України.

"(Вторгнення в Україну) було піднесене Росією як внутрішнє повстання, але ми знаємо з вуст президента РФ Володимира Путіна, який нагородив російських солдатів, які брали участь у цій наступальній операції, що саме російські військовослужбовці вторглися в Україну. Це не прозвучало у виступі Василя", — сказав Хойсген.

"У мене таке враження склалося, що Україна вторглася в Росію, а не навпаки", — додав німецький дипломат.

Небензя відповів: "На це питання є проста відповідь. Україна окупувала Україну, на жаль, і веде війну на своїй власній території".

Перед цим він стверджував, що Київ "вперто не бажає" виконувати свої зобов'язання, передбачені Мінської угодою, а також, що РФ не є стороною цих домовленостей.

Україну на засіданні представляв голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

У своєму виступі він підкреслив, що Росія не поважає принципи міжнародного права і не відповідає взаємністю на кроки, які робить Україна для врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо: голова МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Німеччину і Францію у відсутності просування реалізації Мінських угод, оскільки вони нібито не впливають у цьому питанні на українську владу.