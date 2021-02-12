Постпред Росії в ООН заявив на засіданні Радбезу, що "Україна окупувала Україну"
Небензя повторив тезу про те, що Росія не вважає себе стороною Мінських угод.
Постпред Росії в ООН Василь Небензя, виступаючи на засіданні Ради безпеки, присвяченій стану виконання Мінських домовленостей, заявив, що Україна окупувала свої території.
Засідання, яке проходило в онлайн-форматі, транслювалося на каналі in time Ukraine.
Таким чином Небензя відреагував на слова постійного представника Німеччини Крістофа Хойсгена про те, що саме Росія вторглася до Криму і на схід України.
"(Вторгнення в Україну) було піднесене Росією як внутрішнє повстання, але ми знаємо з вуст президента РФ Володимира Путіна, який нагородив російських солдатів, які брали участь у цій наступальній операції, що саме російські військовослужбовці вторглися в Україну. Це не прозвучало у виступі Василя", — сказав Хойсген.
"У мене таке враження склалося, що Україна вторглася в Росію, а не навпаки", — додав німецький дипломат.
Небензя відповів: "На це питання є проста відповідь. Україна окупувала Україну, на жаль, і веде війну на своїй власній території".
Перед цим він стверджував, що Київ "вперто не бажає" виконувати свої зобов'язання, передбачені Мінської угодою, а також, що РФ не є стороною цих домовленостей.
Україну на засіданні представляв голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.
У своєму виступі він підкреслив, що Росія не поважає принципи міжнародного права і не відповідає взаємністю на кроки, які робить Україна для врегулювання ситуації на Донбасі.
Нагадаємо: голова МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Німеччину і Францію у відсутності просування реалізації Мінських угод, оскільки вони нібито не впливають у цьому питанні на українську владу.