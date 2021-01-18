"Уходят в тень": Лавров обвинил Париж и Берлин в нежелании добиться прогресса по Донбассу

Глава МИД России считает, что Франция и Германия не хотят обижать руководство Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Германию и Францию в отсутствии продвижения в реализации Минских соглашений, так как они якобы не влияют в этом вопросе на украинские власти.

Об этом сообщает Российская газета.

"Можно долго сокрушаться по этому поводу, но главная причина заключается, я убежден, в неспособности или нежелании Берлина и Парижа заставить их подопечных в Киеве прекратить подрывать Минские договоренности", – сказал Лавров.

Он заявил, что Украина не выполняет Минские соглашения, а Франция и Германия не реагируют на многочисленные призывы России изменить ситуацию. По его словам, Россия может пересмотреть свои действия на этом направлении, если ничего не поменяется.

"Для меня главное понять, что думают французы и немцы. Когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу. Ничего публичного не произносят. Если установка, что нельзя обижать страну, руководство Украины, с которой связана одна из надежд на сдерживание России, ну тогда пусть нам так прямо и скажут. Тогда мы будем уже по-другому выстраивать свои действия на этом направлении", – сказал Лавров.

Лавров также напомнил о якобы намерениях "ЛДНР" передать часть удерживаемых украинских граждан Киеву в одностороннем порядке, и сказал, что властям Украины "должно быть стыдно за то, что обмен пленными по принципу "все на все" так и не был выполнен".

Напомним, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников в своей колонке для Atlantic Council написал, что Россия отказывается отвечать взаимностью Украине в шагах по прекращению семилетней войны на Донбассе.