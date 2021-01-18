"Ідуть в тінь": Лавров звинуватив Париж і Берлін в небажанні досягти прогресу по Донбасу

Глава МЗС Росії вважає, що Франція і Німеччина не хочуть ображати керівництво України.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Німеччину і Францію у відсутності просування у реалізації Мінських угод, так як вони нібито не впливають в цьому питанні на українську владу.

Про це повідомляє Російська газета.

"Можна довго журитися з цього приводу, але головна причина полягає, я переконаний, в нездатності або небажанні Берліну і Парижу змусити їх підопічних в Києві припинити підривати Мінські домовленості", — сказав Лавров.

Він заявив, що Україна не виконує Мінські угоди, а Франція і Німеччина не реагують на численні заклики Росії змінити ситуацію. За його словами, Росія може переглянути свої дії на цьому напрямку, якщо нічого не зміниться.

"Для мене головне зрозуміти, що думають французи і німці. Коли у відповідь на наші численні, в тому числі у вигляді моїх листів, заклики урезонити і напоумити київських представників на переговорах з Донбасом вони просто йдуть, як у нас кажуть, в тінь, під корч. Нічого публічно не вимовляють. Якщо установка, що не можна ображати країну, керівництво України, з якою пов'язана одна з надій на стримування Росії, ну тоді нехай нам так прямо і скажуть. Тоді ми будемо вже по-іншому вибудовувати свої дії у цьому напрямку", — сказав Лавров.

Лавров також нагадав про нібито наміри "ЛДНР" передати частину утримуваних українських громадян Києву в односторонньому порядку, і сказав, що владі України "має бути соромно за те, що обмін полоненими за принципом" все на все "так і не був виконаний".

Нагадаємо, перший заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков в своїй колонці для Atlantic Council написав, що Росія відмовляється відповідати взаємністю Україні в кроках щодо припинення семирічної війни на Донбасі.