Зеленский с женой 14 февраля вылетят на два дня в ОАЭ с официальным визитом

По результатам переговоров с властями ОАЭ планируется подписание двусторонних документов.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской 14-15 февраля отправятся в ОАЭ с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Планируется, что Зеленский проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мохаммедом ибн Рашидом Аль Мактумом.

"Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов", – говорится в сообщении.

В ОП отметили, что первая леди в рамках развития направления "культурная дипломатия" встретится с министром культуры и молодежи ОАЭ Нурой бинт Мохаммед Аль Кааби, представителями дирекции Дубайской оперы и ключевых исторических и культурных памятников Абу-Даби.

Напомним, во время одного из последних зарубежных турне, супруга президента Владимира Зеленского Елена, которая сопровождала его во время визита в Турцию, выразила благодарность первой леди страны Эмине Эрдоган за теплый прием и поддержку инициативы по запуску украиноязычных аудиогидов в турецких культурных центрах. Позже Зеленская анонсировала запуск украиноязычных аудиогидов в итальянском Колизее, французском Версале и израильском музее Яд ва-Шем.