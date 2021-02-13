Зеленський з дружиною 14 лютого вилетять на два дні в ОАЕ з офіційним візитом

За результатами переговорів з владою ОАЕ планується підписання двосторонніх документів.

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленської 14-15 лютого вирушать до ОАЕ з офіційним візитом. Про це повідомила прес-служба глави держави.

Планується, що Зеленський проведе переговори з наслідним принцом Абу-Дабі, заступником верховного головнокомандувача збройних сил ОАЕ Мухаммадом ібн Заїдом Аль Нагаяном і віце-президентом, прем'єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мохаммедом ібн Рашидом Аль Мактумом.

"Під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двостороннього політичного, торговельно-економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів", — йдеться в повідомленні.

В ОП відзначили, що перша леді в рамках розвитку напрямку "культурна дипломатія" зустрінеться з міністром культури і молоді ОАЕ Нурой бінт Мохаммед Аль Каабі, представниками дирекції Дубайської опери та ключових історичних і культурних пам'ятників Абу-Дабі.

Нагадаємо, під час одного з останніх зарубіжних турне, дружина президента Володимира Зеленського Олена, яка супроводжувала його під час візиту до Туреччини, висловила подяку першій леді країни Еміне Ердоган за теплий прийом і підтримку ініціативи щодо запуску україномовних аудіогідів в турецьких культурних центрах. Пізніше Зеленська анонсувала запуск україномовних аудіогідів в італійському Колізеї, французькому Версалі і ізраїльському музеї Яд ва-Шем.