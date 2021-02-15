В Кабмине собираются запустить Государственную жилищно-коммунальную инспекцию

Споры между потребителями и поставщиками будет решать специальный государственный орган

15 февраля начался первый день Всеукраинского форума "Украина 30. Платежки", который посвящен коммунальным тарифам на электроэнергию, тепло и воду. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов рассказал об изменениях, которые ожидают ЖКХ-сферу, его слова передает "Правительственный портал".

По его мнению, в тарифах нужно сохранить баланс между платежеспособностью потребителей и экономической выгодой для каждого предприятия. Поэтому производители тепла смогут бесперебойно оказывать услуги населению лишь по рыночным ценам.

Алексей Чернышов анонсировал создание в Украине специальной Государственной жилищно-коммунальной инспекции. Этот арбитражный орган будет решать споры между потребителями и предприятиями.

«В условиях обострения ситуации, возникшей из-за роста цен на природный газ, на электрическую энергию и услуги по распределению природного газа, все ветви власти объединили усилия, чтобы защитить украинцев и не допустить роста для них стоимости услуг за теплоснабжение», — подчеркнул Алексей Чернышов.

До 17 февраля участники форума будут обсуждать механизмы формирования тарифов, ситуацию на рынке энергоносителей, международный опыт, взаимодействие госструктур, а также контакт с гражданами. По мнению Алексея Чернышова, обсуждение поможет в будущем сформировать прозрачную коммуникацию по вопросам ЖКХ.

«Несколько лет вопрос тарифов находится в фокусе внимания. Однако отсутствие системных шагов со стороны различных правительств привела к кризису, в которой мы сейчас оказались. Этот кризис пока касается каждого из нас. И это — не оправдание или обвинение. Это — констатация текущего состояния дел, который мы должны осознать и изменить», — заявил министр.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что тарифы на отопление и горячую воду для населения не будут повышать до конца текущего отопительного сезона. Для этого правительство подписало специальный меморандум с местными властями. Он добавил, что после окончания отопительного сезона условия формирования тарифов могут пересмотреть.

"Только что официально закрепили в меморандуме с местной властью. Это один из 8 шагов нашей команды в разрешении тарифного вопроса. И это правильная позиция, которая показывает, что приоритет власти — и центральной, и местной — это защита благополучия украинцев", — сообщает Денис Шмыгаль.