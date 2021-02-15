У Кабміні збираються запустити Державну житлово-комунальну інспекцію

Суперечки між споживачами і постачальниками буде вирішувати спеціальний державний орган

15 лютого почався перший день Всеукраїнського форуму "Україна 30. Платіжки", який присвячений комунальним тарифам на електроенергію, тепло і воду. Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов розповів про зміни, які чекають ЖКГ-сферу, його слова передає "Урядовий портал".

На його думку, у тарифах потрібно зберегти баланс між платоспроможністю споживачів і економічною вигодою для кожного підприємства. Тому виробники тепла зможуть безперебійно надавати послуги населенню лише за ринковими цінами.

Олексій Чернишов анонсував створення в Україні спеціальної Державної житлово-комунальної інспекції. Цей арбітражний орган буде вирішувати суперечки між споживачами і підприємствами.

«В умовах загострення ситуації, що виникла через зростання цін на природний газ, на електричну енергію та послуги з розподілу природного газу, всі гілки влади об'єднали зусилля, щоб захистити українців і не допустити зростання для них вартості послуг за теплопостачання», — підкреслив Олексій Чернишов.

До 17 лютого учасники форуму обговорюватимуть механізми формування тарифів, ситуацію на ринку енергоносіїв, міжнародний досвід, взаємодію держструктур, а також контакт з громадянами. На думку Олексія Чернишова, обговорення допоможе в майбутньому сформувати прозору комунікацію з питань житлово-комунального господарства.

«Кілька років питання тарифів перебуває у фокусі уваги. Однак відсутність системних кроків з боку різних урядів призвела до кризи, у якій ми зараз опинилися. Ця криза поки стосується кожного з нас. І це — не виправдання або звинувачення. Це — констатація поточного стану справ, який ми повинні усвідомити і змінити», — заявив міністр.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що тарифи на опалення і гарячу воду для населення не підвищуватимуть до кінця поточного опалювального сезону. Для цього уряд підписав спеціальний меморандум з місцевою владою. Він додав, що після закінчення опалювального сезону умови формування тарифів можуть переглянути.

"Тільки що офіційно закріпили в меморандумі з місцевою владою. Це один з 8 кроків нашої команди в тарифному питанні. І це правильна позиція, яка показує, що пріоритет влади — і центральної, і місцевої — це захист благополуччя українців", — повідомляє Денис Шмигаль.