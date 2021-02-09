До конца отопительного сезона цены на тепло и горячую воду повышать не будут, — Кабмин

После конца отопительного сезона меморандум могут пересмотреть.

Коммунальные тарифы на тепло и горячую воду не будут повышать до завершения отопительного сезона. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем телеграм-канале.

"Только что официально закрепили в меморандуме с местной властью. Это один из 8 шагов нашей команды в разрешении тарифного вопроса. И это правильная позиция, которая показывает, что приоритет власти — и центральной, и местной — это защита благополучия украинцев", — сообщает Денис Шмыгаль.

25 января пресс-служба Кабмина уже анонсировала подписание меморандума с местными властями.

Ранее об этом также заявлял президент Украины Владимир Зеленский, который призвал местные власти в первую очередь думать "об обычных людях и рядовых украинцах". "Меньше может быть, больше — нет, не может быть. Это касается всего отопительного сезона. И это точно конец планам некоторых монополистов. Они очень хотели, чтобы выросли три вещи: тарифы, их собственные карманы и недовольство среди людей", — отметил Владимир Зеленский.

Сообщалось, что помесячная цена на газ неудобна для отдельных категорий граждан, потому вскоре будут созданы основы для покупки газа по годовой цене.