Тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться, – Зеленский

Зеленский призвал местных властей в первую очередь думать "об обычных людях, рядовых украинцах".

Президент Владимир Зеленский заверил, что тарифы на тепло и горячую воду расти не будут. Об этом он сообщил в видеообращении.

По его словам, на совещании с городскими головами и руководством НАК "Нафтогаз Украины" договорились, что на местах тарифы на тепло и горячую воду вырастут.

"Я призываю местных властей, к полномочиям которых принадлежат именно эти вопросы, отнестись к этому ответственно, с мыслью в первую очередь об обычных людях, рядовых украинцах", — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что Кабмин установил предельную цену в 6,99 грн за 1 кубометр газа для бытовых потребителей.

"Меньше может быть, больше — нет, не может быть. Это касается всего отопительного сезона. И это точно конец планам некоторых монополистов. Они очень хотели, чтобы выросли три вещи: тарифы, их собственные карманы и недовольство среди людей", — отметил Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что весной все газоснабжающие компании должны представить населению годовые продукты.

"Там должно быть выгодная, фиксированная цена на весь год. Чтобы наши люди смогли планировать свой бюджет, видели цену и знали, что никто не вправе ее неожиданно задирать", — говорит он.

Также он напомнил, что правительство упростило доступ к субсидиям, и большинство граждан может получить их сразу после заявки. На субсидии Кабмин выделит необходимый бюджет.

Напомним, ряд газоснабжающих компаний уже опубликовал февральские цены на газ для населения. Согласно решению правительства, цена газа для бытовых потребителей не должна превышать 6,99 грн за кубометр (без платы за распределение). Подавляющее большинство компаний установили именно такие цены, но есть и более дешевые предложения.

В Украине в обозримом будущем подпишут меморандум о неизменности тарифов на тепло и горячую воду. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, работа над подписанием меморандума уже ведется. Ранее глава правительства заявлял, что помесячная цена на газ неудобна для отдельных категорий граждан, потому вскоре будут созданы основы для покупки газа по годовой цене.

Напомним, с 1-го января 2021 года повысились цены на распределение газа для населения. В некоторых регионах тариф возрос в два раза. Это не единственное повышение тарифов, влияющее на конечную стоимость газа для населения. А перед новым годом, буквально "под елочку", компания "Нафтогаз Украины" повысила стоимость газа на 14%. Глава "Жилищного союза Украины" Александр Скубченко заявил, что новые коммунальные тарифы сделали Владимира Зеленского лидером антирейтинга 2020 года.

Несогласные с повышением цен на газ и свет начали выходить выходить в разных регионах Украины на массовые акции протеста.