Тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися, — Зеленський

Зеленський закликав місцеву владу в першу чергу думати "про звичайних українців".

Президент Володимир Зеленський запевнив, що тарифи на тепло і гарячу воду не зростатимуть. Про це він повідомив у відеозверненні.

За його словами, на нараді з міськими головами та керівництвом НАК "Нафтогаз України" домовилися, що на місцях тарифи на тепло і гарячу воду зростуть.

"Я закликаю місцеву влади, до повноважень яких належать саме ці питання, поставитися до цього відповідально, з думкою в першу чергу про звичайних українців", — сказав Зеленський.

Президент нагадав, що Кабмін встановив граничну ціну в 6,99 грн за 1 кубометр газу для побутових споживачів.

"Менше може бути, більше — ні. Це стосується всього опалювального сезону. І це точно кінець планам деяких монополістів. Вони дуже хотіли, щоб виросли три речі: тарифи, їх власні кишені і невдоволення серед людей", — зазначив Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що навесні всі газопостачальні компанії повинні надати населенню річні продукти.

"Там повинна бути вигідна, фіксована ціна на весь рік. Щоб наші люди змогли планувати свій бюджет, бачили ціну і знали, що ніхто не має права її несподівано задирати", — говорить він.

Також він нагадав, що уряд спростив доступ до субсидій, і більшість громадян може отримати їх одразу після заявки. На субсидії Кабмін виділить необхідний бюджет.

Нагадаємо: ряд газопостачальних компаній уже опублікував лютневі ціни на газ для населення. Згідно з рішенням уряду, ціна газу для побутових споживачів не повинна перевищувати 6,99 грн за кубометр (без плати за розподіл). Переважна більшість компаній установила саме такі ціни, але є і більш дешеві пропозиції.

В Україні в найближчому майбутньому підпишуть меморандум про незмінність тарифів на тепло і гарячу воду. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, робота над підписанням меморандуму вже ведеться. Раніше голова уряду заявляв, що помісячна ціна на газ незручна для окремих категорій громадян, тому незабаром будуть створені основи для покупки газу за річною ціною.

Нагадаємо: з 1-го січня 2021 року підвищилися ціни на розподіл газу для населення. У деяких регіонах тариф зріс у два рази. Це не єдине підвищення тарифів, що впливає на кінцеву вартість газу для населення. А перед новим роком, буквально "під ялинку", компанія "Нафтогаз України" підвищила вартість газу на 14%. Голова "Житлового союзу України" Олександр Скубченко заявив, що нові комунальні тарифи зробили Володимира Зеленського лідером антирейтингу 2020 року.

Незгодні з підвищенням цін на газ і світло почали виходити в різних регіонах України на масові акції протесту.