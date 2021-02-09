До кінця опалювального сезону ціни на тепло і гарячу воду не підвищуватимуть, — Кабмін

Після кінця опалювального сезону меморандум можуть переглянути.

Комунальні тарифи на тепло і гарячу воду не підвищуватимуть до завершення опалювального сезону. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Тільки що офіційно закріпили в меморандумі з місцевою владою. Це один з 8 кроків нашої команди в тарифному питанні. І це правильна позиція, яка показує, що пріоритет влади — і центральної, і місцевої — це захист благополуччя українців", — повідомляє Денис Шмигаль.

25 січня прес-служба Кабміну вже анонсувала підписання меморандуму з місцевою владою.

Раніше про це також заявляв президент України Володимир Зеленський, який закликав місцеву владу в першу чергу думати "про звичайних людей і пересічних українців". "Менше може бути, більше — ні, не може бути. Це стосується всього опалювального сезону. І це точно кінець планам деяких монополістів. Вони дуже хотіли, щоб виросли три речі: тарифи, їхні власні кишені і невдоволення серед людей", — зазначив Володимир Зеленський.

Повідомлялося, що помісячна ціна на газ незручна для окремих категорій громадян, тому незабаром будуть створені основи для купівлі газу за річною ціною.