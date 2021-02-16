Шмыгаль рассказал о получении промышленного безвиза с ЕС: для чего он нужен Украине

Благодаря новым договоренностям, украинцы смогут свободно торговать со странами Евросоюза.

В течение ближайшего года депутаты европарламента будут пересматривать в Брюсселе Соглашение об Ассоциации Украины с ЕС. Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству "Укринформ" поделился, что основной документ уже принят и меняться не будет, речь идет о поправках в дополнения. Такие изменения не требуют парламентской ратификации и могут быть приняты в максимально короткие сроки.

"На них сегодня все внимание. Среди основных — приложения о так называемом «промышленный безвиз», это элемент расширения всеобъемлющей зоны свободной торговли", — сообщил глава украинского Кабмина.

По словам премьера, в дополнении прописаны 25 принципиальных положений, 18 из них уже обсудили и достигли некоторых договоренностей, по оставшимся 7 еще ведутся дискуссии. Денис Шмыгаль предполагает, что за ближайшие два года украинская сторона и Евросоюз найдут окончательный компромисс.

"Надеемся, в течение 2021/22 годов достигнем согласия и в отношении этих положений, и в конце подпишем все необходимые приложения о полном промышленном безвизе", — отметил он.

Премьер-министр добавил, что после визита украинской деллегации в Брюсселе начали пересматривать дополнение №29, в котором идет речь о пошлинах и квотах. Правительство Украины в ближайшие дни должно создать рабочие группы на базе Минэкономики и торговых представителей, чтобы начать работу.

"Я не могу вам сегодня сказать, насколько будут увеличены те или иные квоты и, соответственно, уменьшены пошлины, это процесс всеобъемлющий, направленный на то, чтобы в результате обеспечить полноценную торговлю с Европой", — заявил Шмыгаль.

Ранее стало известно, что во время Седьмого заседания Совета ассоциации "Украина – Евросоюз" стороны подписали протокол к соглашению "Interbus" (был подписан еще в 2013 году), который позволит значительно улучшить международные автобусные поездки в страны Евросоюза и обратно. Как ожидают политики, такое соглашение должно ускорить "развитие туризма и культурного обмена" за счет свободных пассажироперевозок.