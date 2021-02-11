Украина договорилась ввести регулярные пассажирские автобусные перевозки в ЕС (видео)

Евросоюз пообещал Украине финансовую поддержу в ее реформах, но выдвинул одно условие.

В Брюсселе завершилось Седьмое заседание Совета ассоциации "Украина – Евросоюз", проходившее с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, а также еврокомиссара по вопросам политики соседства и расширения ЕС Оливера Варгеи.

Как сообщает в четверг, 11 февраля "Правительственный портал", по итогам встречи Шмыгаль сообщил, что "рассчитывает на преданность ЕС" в отношении постепенной интеграция Украины на рынки ЕС.

"Наш особый интерес касается обновления приложений к Соглашению об ассоциации", – пояснил премьер. По его словам, речь идет о правках "прежде всего в части торговли, цифровизации экономики, "зеленого курса", заключения "промышленного безвиза", а также интеграции в энергетический рынок ЕС и взаимодействия в сфере транспорта".

В частности, Украина подписала в Брюсселе новый протокол к соглашению "Interbus", который позволит повысить уровень трансграничных автобусных перевозок в ЕС и обратно. В частности, действие подписанного еще в 2013 году договора теперь будет расширено на регулярные пассажирские автобусные перевозки. Что должно содействовать "развитию туризма и культурного обмена между участниками Соглашения, путем обеспечения свободного передвижения граждан".

Уполномоченные представители ЕС в ответ Шмыгалю подтвердили готовность помочь Украине получить ранний доступ к вакцинам от коронавируса, а также "поддержать кампанию по вакцинации" в стране.

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В частности, во ходе встречи представители ЕС и Украины договорились начать консультации "по дальнейшей либерализации торговли товарами" между Украиной и странами Евросоюза, а также отметили "важность дальнейшей работы над интеграцией энергетической системы Украины в Европейскую".

Украинская делегация, со своей стороны, обязалась продолжить внедрение законодательных инициатив, касающихся Европейского "зеленого курса" в энергетике, и "трансформации угольных регионов".

Также, Оливер Варгеи выдвинул к Украине требования, которые следует выполнить, для дальнейшей поддержки страны Евросоюзом и "более тесному сотрудничеству с Восточным партнерством".

"Конечно, наши политические приоритеты не изменились. Мы хотим реформ. Демократических реформ", – сказал Варгеи, отвечая на вопрос об условиях, необходимых для углубления сотрудничества. В качестве примера для наследования "демократических реформ" Варгеи привел Грузию.

Еврокомиссар отметил, что у той тоже есть целый список реформ к исполнению, и намекнул на возможные финансовые поощрения, по мере прохождения этапов реформирования: "А мы будем предоставлять (Украине, – ред.) необходимые ресурсы и фонды для этого".

Напомним, в четверг, 11 февраля в Организации Объединенных Наций (ООН) призвали стороны конфликта на Востоке Украины снять ограничения на пересечение линии соприкосновения и открыв дополнительные пункты въезда-выезда на неподконтрольную территорию. Организация, в свою очередь, заявила о готовности к оказанию помощи жителям ОРДЛО сразу же после открытия КПВВ на Донбассе.