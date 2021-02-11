Україна домовилася ввести регулярні пасажирські автобусні перевезення в ЄС (відео)

Євросоюз пообіцяв Україні фінансову підтримку в її реформах, але висунув одну умову.

У Брюсселі завершилося Сьоме засідання Ради асоціації "Україна — Євросоюз", що проходило за участю премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля, верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, а також єврокомісара з питань політики сусідства та розширення ЄС Олівера Варгелія.

Як повідомляє в четвер, 11 лютого "Урядовий портал", за підсумками зустрічі Шмигаль повідомив, що "розраховує на відданість ЄС" щодо поступової інтеграції України на ринки ЄС.

"Наш особливий інтерес стосується поновлення додатків до Угоди про асоціацію", — пояснив премʼєр. За його словами, мова йде про правки "перш за все в частині торгівлі, цифровізації економіки, "зеленого курсу", укладання "промислового безвізу", а також інтеграції до енергетичного ринку ЄС і взаємодії у сфері транспорту".

Зокрема, Україна підписала в Брюсселі новий протокол до угоди "Interbus", що дозволить підвищити рівень транскордонних автобусних перевезень в ЄС і назад. Зокрема, дію підписаного ще у 2013 році договору тепер буде розширено на регулярні пасажирські автобусні перевезення. Що повинно сприяти "розвитку туризму і культурного обміну між учасниками Угоди, шляхом забезпечення вільного пересування громадян".

Уповноважені представники ЄС у відповідь Шмигалю підтвердили готовність допомогти Україні отримати ранній доступ до вакцин від коронавірусу, а також "підтримати кампанію з вакцинації" в країні.

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Зокрема, у ході зустрічі представники ЄС і України домовилися почати консультації "щодо подальшої лібералізації торгівлі товарами" між Україною і країнами Євросоюзу, а також відзначили "важливість подальшої роботи над інтеграцією енергетичної системи України в європейську".

Українська делегація, зі свого боку, взяла на себе зобовʼязання продовжити впровадження законодавчих ініціатив, що стосуються Європейського "зеленого курсу" в енергетиці, і "трансформації вугільних регіонів".

Також Олівер Варгелій висунув до України вимоги, які варто виконати для подальшої підтримки країни Євросоюзом і "більш тісної співпраці зі Східним партнерством".

"Звичайно, наші політичні пріоритети не змінилися. Ми хочемо реформ. Демократичних реформ", — сказав Варгелій, відповідаючи на запитання про умови, необхідні для поглиблення співпраці. Як приклад для наслідування "демократичних реформ" Варгелій навів Грузію.

Єврокомісар зазначив, що в тієї теж є цілий список реформ до виконання, і натякнув на можливі фінансові заохочення, у міру проходження етапів реформування: "А ми будемо надавати (Україні, — ред.) необхідні ресурси і фонди для цього".

Нагадаємо: у четвер, 11 лютого в Організації Обʼєднаних Націй (ООН) закликали сторони конфлікту на Сході України зняти обмеження на перетин лінії зіткнення, відкривши додаткові пункти вʼїзду-виїзду на непідконтрольну територію. Організація, у свою чергу, заявила про готовність до надання допомоги жителям ОРДЛО відразу ж після відкриття КПВВ на Донбасі.