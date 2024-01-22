Український бізнес можуть звільнити від сплати одного з податків: що відомо

За словами заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів Вікторії Кірєєвої, зміни допоможуть підтримувати українську економіку в умовах війни.

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В Україні у 2026 році має запрацювати національна система торгівлі викидами CO2. А до кінця 2024 року Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

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Зазначається, що відомство продовжує роботу над створенням національної системи торгівлі викидами (СТВ) парникових газів. Так, протягом цього року відомство планує подати законопроєкт про систему торгівлі викидами до Верховної Ради України. Планується, що пілотний проєкт системи торгівлі викидами з'явиться 2025 року, а 2026-го система запрацює повноцінно.

"Для нас важливо звільнити український бізнес від сплати податку на викиди CO2 (CBAM) у 2026 році під час експорту продукції до Євросоюзу. Тому навіть незважаючи на війну, ми маємо впровадити власну, національну систему торгівлі викидами парникових газів (СТВ). Це амбітний проєкт, який не тільки допоможе підтримати нашу економіку, а й виконає зобов'язання України щодо імплементації Директиви 2003/87/ЄС", — розповіла заступниця міністра Вікторія Кірєєва.

Податок на розкіш в Україні

В Україні продовжують шукати кошти для того, щоб додатково профінансувати мобілізацію. Так, за словами голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолани Підласи, влада вивчає варіант із підвищенням податків, тобто впровадження прогресивних ставок. Так, якщо громадянин мало заробляє, то він не готовий платити більше, ніж зараз, але людей з великими доходами це могло б стосуватися.

"Тобто якщо ви заробляєте від 20 тисяч гривень, наприклад, то ви могли б платити військовий збір не 1,5%, а 3%. І це б допомогло утримувати наші війська", — зазначила вона.

Є варіант також включити податок на розкіш, оскільки, незважаючи на війну, в країну завозять техніку, автомобілі тощо. Імпорт дорогих телефонів і ноутбуків теж триває, а це негативно впливає на платіжний баланс.

"Ніхто не говорить про те, що потрібно оподатковувати телефон за 5 тисяч гривень, але якщо це новий iPhone, який коштує 60-70 тисяч гривень, то його можна обкладати додатковим податком", — пояснила Підласа.

Тим часом нагадаємо, як уже писав Фокус, в Україні реформують спрощену систему оподаткування. У Міністерстві фінансів планують, що після реформи в нашій країні запрацює польська модель оподаткування ФОП.

Також 8 січня голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому в Україні не буде броні з податків.