Якби Україна перейшла на європейську залізничну колію, війни б не було, — експерт

Ширина європейських залізниць — 1435 мм, тоді як у радянських – 1524 мм. Перехід на так звану "стефенсонівську колію" сприяв би тісному економічному зв'язку з Євросоюзом. А постачання російських військ у разі вторгнення надзвичайно ускладнилося б.

Військовий експерт Олег Жданов висловився про те, що якби за роки незалежності мережу залізничних доріг в Україні перевели на європейський стандарт, за такої умови війни не було б. Українська економіка була б глибоко інтегрованою в Європу. Про це повідомляється на YouTube-каналі експерта.

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Ширина європейської колії складає 1435 мм, тоді як у радянських залізничних — 1524 мм. Перехід на так звану "стефенсонівську колію" забезпечив би тісний зв'язок із країнами Євросоюзу, а постачання російських військ у разі вторгнення надзвичайно ускладнилося б.

Водночас експерт зазначає, що саме в РФ намагалися не допустити економічної інтеграції України та ЄС.

За словами експерта, під час підготовки плану Маршалла щодо відновлення України ЄС розглядав варіант "перепрошивки" залізничної колії України під стандартну європейську, щоб безперешкодно возити вантажі в Європу та назад.

Польща робить перший крок у цьому напрямі вже цього року. Вартість проєкту будівництва швидкісної лінії між Києвом і Варшавою оцінюється в 1,2 млрд євро — і це буде саме європейська колія.

Раніше Фокус розбирався в тому, хто і за які гроші планує відновлювати Україну. Грандіозний план Маршалла передбачає, що ще у 2022 році буде економіка воєнного часу, а з наступного року по 2025-й планується повоєнне відновлення, період 2026-2032 планують назвати новою економікою.

Нагадаємо, що у швейцарському Лугано представлена електронна карта відновлення зруйнованих областей України. Стало відомо, які країни можуть взяти в ньому участь. Серед іншого очікується, що Ірландія займеться відбудовою Рівненської області, Німеччина відновлюватиме Чернігівську, а Канада — Сумську.