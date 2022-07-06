Если бы Украина перешла на европейскую ж/д колею, войны бы не было, — эксперт

Ширина европейских железных дорог — 1435 мм, тогда как у советских — 1524 мм. Переход на так называемую "Стефенсоновскую колею" способствовал бы тесной экономической связи с Евросоюзом. А снабжение российских войск, в случае вторжения, чрезвычайно бы усложнилось.

Военный эксперт Олег Жданов высказался о том, что если бы за годы независимости сеть железнодорожных дорог в Украине перевели на европейский стандарт, при таком условии войны бы не было. Украинская экономика была бы глубоко интегрированной в Европу. Об этом сообщается на YouTube-канале эксперта.

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Ширина европейской колеи составляет 1435 мм, тогда как у советских ж/д — 1524 мм. Переход на так называемую "Стефенсоновскую колею" обеспечил бы тесную связь со странами Евросоюза, а снабжение российских войск, в случае вторжения, чрезвычайно бы усложнилось.

Вместе с тем, эксперт отмечает, что именно в РФ пытались не допустить экономическую интеграцию Украины и ЕС.

По словам эксперта, во время подготовки плана Маршалла по восстановлению Украины, ЕС рассматривал вариант "перепрошивки" ж/д колеи Украины под стандартную европейскую, чтобы беспрепятственно возить грузы в Европу и обратно.

Польша делает первый шаг в этом направлении уже в текущем году. Стоимость проекта по строительству скоростной линии между Киевом и Варшавой оценивается в 1,2 млрд евро — и это будет именно европейская колея.

Ранее Фокус разбирался в том, кто и за какие деньги планирует восстанавливать Украину. Грандиозный план Маршалла предполагает, что еще в 2022 году будет экономика военного времени, со следующего года по 2025-ый планируется послевоенное восстановление, период 2026-2032 планируют назвать новой экономикой.

Напомним, что в швейцарском Лугано представлена электронная карта восстановления разрушенных областей Украины. Стало известно, какие из стран могут принять в нем участие. Среди прочего, ожидается, что Ирландия займется отстройкой Ровенской области, Германия будет восстанавливать Черниговскую, а Канада — Сумскую.