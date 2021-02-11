В ООН требуют открыть КПВВ на Донбассе, закрытые в связи с пандемией COVID-19

Международные партнеры Украины готовы к оказанию помощи жителям ОРДЛО сразу же после открытия пунктов пропуска.

В Организации Объединенных Наций (ООН) призвали стороны конфликта на Востоке Украины снять ограничения на пересечение линии соприкосновения и открыв дополнительные пункты въезда-выезда на неподконтрольную территорию.

Об этом в четверг, 11 февраля сообщила заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло на заседании Совбеза организации, передает "24 канал". Заседание приурочено к шестой годовщине подписания Минских договоренностей.

По словам ДиКарло, в настоящее время линия разграничения "практически заблокирована". Чиновница отметила, что во время пандемии COVID-19 стало труднее доставлять гуманитарную помощь на оккупированные территории. В частности, с проблемами столкнулись пенсионеры, которые не могут добраться на подконтрольную Киеву территорию и получить свои пенсии.

"Мы призываем всех, кто имеет влияние, помочь снять ограничения на свободу передвижения через линию соприкосновения и обеспечить работу достаточного количества КПВВ", – заключила представитель ООН, подчеркнув, что партнеры Украины готовы к оказанию помощь жителям ОРДЛО.

В частности, 120 международных партнеров готовы оказать помощь "тем гражданам Украины, которые в ней нуждаются". Таких, по гуманитарному плану реагирования Организация насчитала порядка 1,9 миллиона.

Напомним, в настоящее время из пяти существующих пунктов пропуска работают только два: "Станица Луганская" (ежедневно) и "Новотроицкое" (дважды в неделю).

Как стало известно в ноябре прошлого года, на пунктах пропуска со стороны Киева будут бесплатно тестировать на коронавирус. 4 февраля этого года главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что жители оккупированной части Донбасса смогут получить бесплатное лечение от COVID-19 на подконтрольной Киеву территории.