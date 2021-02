Жители ОРДЛО могут бесплатно лечиться от COVID-19 в Украине, - Ляшко

Приезжие из оккупированных районов могут сдать тест на коронавирус прямо на КПВВ.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что жители оккупированной части Донбасса могут получить бесплатное лечение от COVID-19 и пройти тест на коронавирус на КПВВ. Об этом он сообщил в ходе дискуссии "COVID-19 pandemic in the context of humanitarian crisis: East Ukranian situation", передает Укринформ.

По его словам, в пунктах пропуска приезжающим устанавливают мобильное приложение "Дій Вдома" и делают тест на COVID-19. Если он негативный — самоизоляция или обсервация не нужна.

"В случае, если у человека нет возможности установить приложение "Дій Вдома", областные администрации Донецкой и Луганской областей создали обсерваторы, в которых люди должны пробыть 14 дней для того, чтобы проверить, не проявятся ли у них симптомы болезни", — говорит Ляшко.

Главный санврач говорит, если будет обнаружен коронавирус — лечение для пациента в Украине будет бесплатным.

Напомним, антикоронавирусная вакцинация в Украине начнется ориентировочно 15 февраля или позже. Об этом заявил главный санврач страны Виктор Ляшко. Она будет проходить в 5 этапов. До конца 2022 года вакцинируют минимум 50% населения.

Согласно опросу, более половины украинцев не планируют вакцинироваться от коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией. "Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше — это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", — сказал он.