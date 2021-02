Жителі ОРДЛО можуть безкоштовно лікуватися від COVID-19 в Україні, — Ляшко

Приїжджі з окупованих районів можуть здати тест на коронавірус прямо на КПВВ.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що мешканці окупованої частини Донбасу можуть отримати безкоштовне лікування від COVID-19 і пройти тест на коронавірус на КПВВ. Про це він повідомив у ході дискусії "COVID-19 pandemic in the context of humanitarian crisis: East Ukranian situation", передає Укрінформ.

За його словами, у пунктах пропуску приїжджають встановлюють мобільний додаток "Дій Вдома" і роблять тест на COVID-19. Якщо він негативний — самоізоляція або обсервація не потрібна.

"У випадку, якщо в людини немає можливості встановити додаток "Дій Вдома", обласні адміністрації Донецької і Луганської областей створили обсерватори, у яких люди повинні пробути 14 днів для того, щоб перевірити, чи не проявляться в них симптоми хвороби", — каже Ляшко .

Головний санлікар каже, якщо буде виявлено коронавірус — лікування для пацієнта в Україні буде безкоштовним.

Нагадаємо: антикоронавірусна вакцинація в Україні почнеться орієнтовно 15 лютого або пізніше. Про це заявив головний санлікар країни Віктор Ляшко. Вона буде проходити в 5 етапів. До кінця 2022 року вакцинують мінімум 50% населення.

Згідно з опитуванням, більше половини українців не планують вакцинуватися від коронавірусу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вакцинація від коронавірусу на комерційній основі буде проходити паралельно з державною вакцинацією. "Як тільки вакцини за прискореною процедурою будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства отримають можливість завозити ці вакцини в Україну. Далі — це вже питання до таких компаній, вони також ведуть свої переговори й укладають договори. Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державною вакцинацією", — сказав він.