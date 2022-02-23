На Донбас через обстріл зупиняють роботу 4 КПВВ: що відомо

У відомстві повідомили, що згортають намети та відводять особовий склад, проте такий захід буде тимчасовим.

Державна служба України з надзвичайних подій припиняє свою роботу в 4 контрольно-пропускних пунктах з ОРДЛО з 23 лютого. Таке рішення ухвалили через інтенсивні обстріли на фронті за останні кілька днів. Пункти ДСНС встановили для допомоги населенню. Про це ДСНС повідомила на своєму каналі в Telegram.

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У відомстві заявили, що припиняють свою роботу в межах КПВВ "Гнутове", "Майорськ", "Мар'їнка" та "Новотроїцьке". Повідомляють, що почалося згортання наметів та відведення особового складу. Такі заходи тимчасові та пов'язані зі збільшенням обстрілів бойовиками на фронті.

"У Донецькій області 23 лютого через збільшення інтенсивності обстрілів, командувачам ООС узгоджено питання про тимчасове призупинення функціонування пунктів ДСНС для надання допомоги населенню, розміщеним у межах КПВВ "Гнутове", "Майорськ", "Мар'їнка" та "Новотроїцьке", — заявили в ДСНС.

Нагадаємо, минулої доби бойовики здійснили 96 обстрілів по всій лінії фронту. Крім того, російсько-окупаційні війська робили обстріл 81 раз із важкої зброї, такої як "Град", великокаліберних мінометів та артилерії. Внаслідок обстрілів загинув один військовий України, також п'ятеро військових отримали поранення.

Раніше, 18 лютого бойовики обстріляли фури з гуманітарною допомогою поблизу КПВВ "Щастя". Гуманітарна допомога була від представників Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Російсько-окупаційні війська застосовували кулемети, гранатомети та міномети. Повідомляють, що всіх цивільних вдалося евакуювати.