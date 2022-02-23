На Донбасс из-за обстрелов останавливают работу 4 КПВВ: что известно

В ведомстве сообщили, что сворачивают палатки и отводят личный состав, однако такая мера будет временной.

Государственная служба Украины с чрезвычайных происшествий прекращает свою работу в 4 контрольно-пропускных пунктах с ОРДЛО с 23 февраля. Такое решение было принято из-за интенсивных обстрелов на фронте за последние несколько дней. Пункты ГСЧС были установлены для помощи населению. Об этом ГСЧС сообщила на своем канале в Telegram.

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В ведомстве заявили, что прекращают свою работу в пределах КПВВ "Гнутовое", "Майорск", "Марьинка" и "Новотроицкое". Сообщается, что началось сворачивание палаток и отвод личного состава. Такие меры временные и связаны с увеличением обстрелов боевиками на фронте.

"В Донецкой области 23 февраля в связи с увеличением интенсивности обстрелов, командующим ООС согласован вопрос о временной приостановке функционирования пунктов ГСЧС для предоставления помощи населению, размещенным в пределах КПВВ "Гнутовое", "Майорск", "Марьинка" и "Новотроицкое", — заявили в ГСЧС.

Напомним, за прошедшие сутки боевики совершили 96 обстрелов по всей линии фронта. Кроме того, российско-оккупационные войска совершали обстрел 81 раз из тяжелого оружия, такого как "Град", крупнокалиберных минометов и артиллерии. В результате обстрелов погиб один военный Украины, также пятеро военных получили ранения.

Ранее, 18 февраля боевики обстреляли фуры с гуманитарной помощью вблизи КПВВ "Счастье". Гуманитарная помощь была от представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Российско-оккупационные войска применяли пулеметы, гранатометы, и минометы. Сообщается, что всех гражданских удалось эвакуировать.